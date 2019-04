Streit eskaliert: Mädchen geschlagen - Notarzt und Polizei alarmiert

Mutmaßlich nach Schulschluss an der Gesamtschule

Lüdenscheid - Aufregung am Dienstagmittag an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid: Dort war offenbar ein Streit unter Schülern eskaliert. Ein gesundheitlich ohnehin schon angeschlagenes Mädchen wurde demnach von einem anderen Schüler geschlagen und klagte anschließend über Herzprobleme, so dass Notarzt und Rettungswagen sowie die Polizei alarmiert wurden.