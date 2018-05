Streit in Brügge: Lüdenscheider (37) zückt Pfefferspray

Gefährliche Körperverletzung

+ © picture alliance / dpa Symbolbild © picture alliance / dpa

Lüdenscheid - In Brügge kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung. Drei Lüdenscheider stritten sich zunächst mit Worten, dann zückte einer von ihnen sein Pfefferspray. Es war nicht der einzige Einsatz der Lüdenscheider Polizei: In der Altstadt ging es handfest zur Sache.