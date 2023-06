Streit in Lüdenscheid: Mann (32) setzt Auto als Waffe ein

Von: Susanne Kornau

Teilen

In Folge eines Streites rammte ein 32-jähriger Lüdenscheider einen anderen Mann mit seinem Fahrzeug. (Symbolfoto.) © Friso Gentsch/dpa

Am Samstag kam es in Lüdenscheid zu einem Streit zwischen zwei Männern, in dessen Folge einer der beiden sein Auto kurzerhand zur Waffe umfunktionierte.

Lüdenscheid – Bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde ein 36-jähriger Lüdenscheider am Samstag um 13.25 Uhr an der Kurze Straße leicht verletzt. Ursache soll ein Streit zwischen den beiden Kontrahenten gewesen sein. Laut Polizeibericht fuhr ein 32-jähriger Lüdenscheider mit seinem Auto auf den Älteren zu und traf ihn mit der Fahrzeugfront.

Der Mann wurde dadurch leicht verletzt und fiel zu Boden. Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung auf Straßen, Wegen und Plätzen auf.