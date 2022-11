Menschenverstand, Urteilsfähigkeit und Empathie

Streit in der Nachbarschaft? Das muss eine Schiedsperson können

Fabian Kesseler (rechts) ehrt Carlo Lagocki für seine zehnjährige Tätigkeit als Schiedsmann. © Laura Hahn

Der Zaun des Nachbarn ist zu hoch, sein Hahn kräht zu laut und zusätzlich wirft er noch mit Beleidigungen um sich – doch der Nachbar will ein Fehlverhalten nicht erkennen. Nicht verzagen und den Schiedsmann fragen.

Lüdenscheid - Carlo Lagocki war fast elf Jahre lang als einer von vier Schiedsmännern bei der Stadt Lüdenscheid tätig, um in Fällen von Nachbarschaftrecht und teils auch strafrechtlichen Anliegen, Streit zu schlichten und Menschen zur Einigkeit zu führen. Am Donnerstagabend fand das Jahrestreffen der Lüdenscheider Schiedspersonen statt. In diesem Rahmen wurde Lagocki für seine Tätigkeit geehrt und offiziell aus dem Amt verabschiedet, das er bereits seit dem 20. Juli 2022 nicht mehr ausfüllte. Stefan Mösch, der mit der Vereidigung am 21. Juli 2022 sein Amt antrat, wurde vom Ersten Beigeordneten Fabian Kesseler offiziell als Nachfolger begrüßt.



Das Amt des Schiedsmannes ist ehrenamtlich und die unterste juristische Instanz. Innerhalb seines Bezirks agiert der Schiedsmann als Streitschlichter zweier Parteien. Lüdenscheid ist in vier Bezirke eingeteilt. Somit ist pro Bezirk ein Schiedsmann zuständig. Bei Streitfragen zum Thema Nachbarschaftsrecht beziehungsweise Bürgerrecht und strafrechtlichen Anliegen wie zum Beispiel Beleidigungen, Verleumdung oder Hausfriedensbruch, kann eine Schiedsperson eingeschaltet werden. Bevor es vor Gericht geht, ist der Weg über eine Schiedsperson zudem vorgeschrieben. Daraufhin wird ein Kostenvorschuss eingefordert. „Ohne diesen Vorschuss passiert nichts. Wenn die Kosten bezahlt sind, gilt das Verfahren als eröffnet“, erklärte Rainer Schmidt, der seit 1988 im Amt ist.



Damit teilen sich die zwei streitenden Parteien in Antragssteller und Antragsgegner. Gemeinsam können sich die beiden in Anwesenheit der Schiedsperson aussprechen. Ein Verfahren sollte innerhalb von drei Monaten abgehandelt werden. Ziel des Verfahrens ist es, sich zu einigen. Ist die Einigung erfolgreich, wird ein Vergleich als ein Kompromiss aufgesetzt, an den sich alle Beteiligten halten müssen. Kommt es nicht zu einer Einigung, wird eine Bescheinigung über Erfolglosigkeit des Schiedsverfahrens ausgestellt, mit der anschließend Klage vor dem Amtsgericht erhoben werden kann. Handelt es sich um Strafsachen, wird eine Sühnebescheinigung ausgestellt.



Menschenverstand, Urteilsfähigkeit und Empathie

„Als Schiedsperson sollte man einen klaren Menschenverstand haben, Urteilsfähigkeit und Empathie“, meinte Carlo Lagocki. Die Altersvorgabe für das Amt liegt zwischen 25 und 75 Jahren. „Die Alterspanne wurde erweitert, da es schwierig ist, geeignete Personen zu finden“, fügte Anke Sturm, Fachdienst Recht sowie Öffentliche Sicherheit und Ordnung, hinzu. Außerdem muss die Schiedsperson in dem Bezirk, für den sie zuständig ist, wohnen. Finanzielle Unabhängigkeit und ein makelloses Führungszeugnis gehören ebenso zur Vorschrift. Eine Schiedsperson wird alle fünf Jahre gewählt und kann unbefristet wiedergewählt werden. Durchschnittlich werden pro Person zehn Fälle im Jahr verhandelt.



„Ich wurde Schiedsmann wegen meinem ungebrochenen Gerechtigkeitssinn und ich bin gerne mit Menschen zusammen. Zwei Jahre bevor ich damit anfing, war ich als Betroffener bei einem Schiedsverfahren. Das war nicht so prickelnd, und ich dachte, das muss auch anders gehen. Dann bin ich Schiedsmann geworden“, erzählte Lagocki, der beruflich in der Pharmaindustrie tätig war. Es sei ihm darum gegangen, der Gesellschaft etwas wiederzugeben. Auch Stefan Mösch freue sich auf eine interessante Aufgabe, die sich bereits in der Theorie spannend angehört habe. Seit seiner Vereidigung läuft bereits ein Verfahren. Oftmals riefen Personen aber auch einfach an und erkundigen sich, wie ein Verfahren abläuft. „Wenn man ihnen nur richtig zuhört, ist die Hälfte der Wut meistens schon weg“, ergänzte Rainer Schmidt.



In einem Jahrzehnt als Schiedsmann häuften sich vor allem Streitigkeiten um Hecken, Zäune oder Wegerecht. Lagocki erinnerte sich aber auch an einen seiner ersten Fälle, in dem er dafür sorgte, dass in einem Mehrparteienhaus der Hausfrieden wieder hergestellt wurde. „Das war so unkompliziert und für mich nicht wirklich ein Verfahren. Es ging um zwei verschiedene Generationen, die sich schätzen gelernt haben. Nachher war eine tolle Solidarität in diesem Haus“. Ein anderes Mal stellten sich über 20 Personen gegen zwei. „Da war ganz schön was los mit so vielen Leuten“, blickte er zurück. „Ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich aufhören soll. Ich habe das sehr gerne gemacht.“



Nun möchte Carlo Lagocki aber seine Rente in seinem kleinen Haus an Spaniens Costa de Luz genießen. „Ich freue mich über meinen Nachfolger, der sich mit seiner Art gut einbringen wird“, sagte Lagocki.

Von Laura Hahn