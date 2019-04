Drei Männer treten auf Opfer ein - Frau will helfen und wird angegriffen

Lüdenscheid - Drei unbekannte Männer traten in der Oberstadt auf einen 25-jährigen Lüdenscheid ein. Als ihm seine Begleiterin zu Hilfe eilen will, bekommt sie ebenfalls Schläge.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Freitagmorgen, um 1.50 Uhr an der Grabenstraße, Ecke Hochstraße in der Lüdenscheider Oberstadt zwei Personengruppen aneinander.

Nach zunächst verbalem Streit sollen drei Männer auf einen 25-jährigen Lüdenscheider eingeschlagen haben. Als er zu Boden ging, traten sie auf ihr Opfer ein.

Eine Begleiterin (21) ging dazwischen und wurde ihrerseits ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten. Die Opfer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beschreibung zweier Tatverdächtiger: Täter 1: ca. 1,50 Meter groß, dicklich, schwarz gekleidet, 20 bis 25 Jahre alt; Täter 2: ca. 1,60 Meter groß, auffallend schlank, 20 bis 25 Jahre alt.

