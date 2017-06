Streit um Wasserzähler: Witwe gegen "Goliath" Enervie

Lüdenscheid - Der Wasserverbrauch der alten Dame ist angeblich explodiert. Von durchschnittlich 34 Kubikmeter pro Jahr plötzlich auf 176. Mehr als das Fünffache. Die Witwe Hildegard S. (78) lebt allein in ihrem Einfamilienhaus in Stüttinghausen. Ein Klempner war da und hat alle Zapfstellen und das Rohrsystem gecheckt. Kein Leck, alles dicht. Es bleibt ein Verdacht: Der Wasserzähler, den Stadtwerker am 30. November ‘15 im Keller von Frau S. neu installiert haben, stand beim Einbau nicht auf Null.

Doch die Gesellschaft Enervie Vernetzt bestreitet – und beruft sich auf ein Gutachten. Die Kundin hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Der Verlauf des Abrechnungsjahres bis 2. September 2016 sprach eher dafür, dass der ohnehin sparsame Verbrauch diesmal noch unterschritten würde.

Denn Hildegard S. war durch Krankenhausaufenthalte und Reha-Maßnahmen ein Vierteljahr überhaupt nicht zu Hause. Eine Servicekraft der Stadtwerke habe am Telefon „patzig“ reagiert. „Dann haben Sie einen Rohrbruch und müssen das von einem Fachmann überprüfen lassen.“ Derweil schickt der Energieversorger eine Rechnung und schraubt die monatliche Abschlagszahlung von 240 auf 306 Euro hoch.

Hildegard S. beauftragt auf eigene Kosten einen Installateur. Doch das Ergebnis der Überprüfung lässt nach den Worten der Kundin auch für den Klempner nur einen einzigen Schluss zu: Der Wasserzähler muss kaputt sein oder hatte beim Einbau schon „ordentlich was drauf“. Sie schreibt einen Brief, nachdem auch die Beraterin in der Verbraucherzentrale an der Altenaer Straße gesagt habe: „Das kann einfach nicht sein.“

Nun wird Enervie Vernetzt aktiv. Am 29. September 2016 tauscht ein Monteur den Zähler aus und nimmt ihn zur Begutachtung mit. Enervie-Pressesprecher Andreas Köster resümiert: „Laut Gutachten, das wir auch an die Kundin gesandt haben, war der Zähler technisch vollständig in Ordnung.“ Der erhöhte Verbrauch lasse sich also nicht auf die Wasseruhr zurückführen. Vielleicht auf einen „schleichenden Wasserverlust“. Und: Da es ein fabrikneuer Zähler gewesen sei, habe er – „wie immer“ – bei der Installation auf Null gestanden.

Rechtsanwalt Rolf Holthaus schickt einen Schriftsatz los, in dem er Enervie Vernetzt als „beweispflichtig“ dafür bezeichnet, „dass mit einem Nullstand gearbeitet wurde“. Die Abrechnung müsse korrigiert, angesichts der „Vorverbräuche“ müsse auf deren Basis abgerechnet werden. Doch die Sachbearbeiter beim Energieversorger bleiben dabei. Der Zähler habe die „Befundprüfung bestanden“, heißt es in einem Schreiben. Und: „Wie oder wann der Verbrauch entstanden ist, können wir nicht beurteilen.“ Da es sich um abgelesene Werte handele, „werden wir Ihnen keine andere Antwort zukommen lassen.“

Die wiederum neue Wasseruhr vom September ‘16 tut ihren Dienst. Zwischen Einbau und dem 1. Februar zeigt sie einen Verbrauch von zwölf Kubikmetern – normal für die 78-Jährige. Doch der Kontrollableser, der an diesem Tag unangemeldet bei Hildegard S. auftaucht, sagt nach Erinnerung der Kundin: „Zwölf? Das ist aber wenig!“. Und geht in den Keller.

Eine Woche später schaut sie nach. Der Zähler zeigt 13 Kubikmeter. „1000 Liter pro Woche habe ich noch nie verbraucht.“ Alle Wasserhähne sind abgedreht, kein Tropfen „schleicht“ sich laut Klempner aus der WC-Spülung. Doch das Rädchen auf dem Zifferblatt des Zählers dreht sich trotzdem langsam weiter. Die Witwe Hildegard S. bleibt misstrauisch. Und sagt: „Die sollten sich was schämen!“