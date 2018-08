Streit um bezahlte Liebesdienste: Aussage gegen Aussage

Lüdenscheid - Eingestellt hat das Amtsgericht Lüdenscheid ein Verfahren wegen angeblich "unzureichender Leistungen einer Gunstgewerblerin": Es stand Aussage gegen Aussage.

Unzufrieden mit den aus seiner Sicht unzureichenden Leistungen einer Gunstgewerblerin war ein 38-jähriger Lüdenscheider, der die Dame zum Preis von 350 Euro für drei Stunden gemietet hatte. Doch lange, bevor diese vergangen waren, verschwand sie aus seiner Wohnung.

Warum, konnte im Amtsgericht Lüdenscheid nicht abschließend geklärt werden. Klar war: Noch am gleichen Tag ging der Freier zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Betruges.

Und so enthielt die daraus entstandene Anklageschrift den Hinweis, dass der Anzeigenerstatter am 6. Oktober 2017 einen Vertrag mit der Angeklagten über die Ableistung sexueller Dienstleistungen abgeschlossen habe. Diese - so der Vorwurf - seien dann nicht ordnungsgemäß geliefert worden.

„Das stimmt alles gar nicht“, bestritt die 31-jährige Angeklagte den Vorwurf. „Das ist auf jeden Fall alles gelogen, was der erzählt.“ Üblicherweise bestehe sie auf Vorkasse – deshalb habe der Kunde vorab die 350 Euro gezahlt.

Als Grund für ihre Flucht gab sie dessen angeblich perverse Wünsche an: „Nach einer Stunde fing der an, mich zu würgen. Da habe ich Angst bekommen und bin rausgerannt.“ Vereinbart hätten die Geschäftspartner „ganz normale Sexsachen - von Würgen und Sado-Maso-Sachen war nicht die Rede“. Der Zeuge könne froh sein, dass sie ihn nicht zuerst angezeigt habe.

Vor seiner Strafanzeige habe er sie gedrängt, „ihm gefälligst das Geld zu bringen - sonst würde er zur Polizei gehen“. Noch nie habe sie Probleme mit einem Kunden gehabt, versicherte die Angeklagte - die Liebesdienste habe sie aber auch nur „zwischendurch mal“ angeboten: „Zwei, drei Stück in einer Woche.“ Mittlerweile sei Schluss.

Der Zeuge hatte ganz andere Erinnerungen: „Die Dame da habe ich mal im Internet gefunden. Sie war zweimal da -– kein Problem.“ Am 6. Oktober habe sie plötzlich gesagt, dass sie keine Kondome dabei habe - deshalb müsse sie noch einmal zu ihrem Auto zurückkehren.

Bei der Polizei hatte der angebliche Vorwand noch ganz anders ausgesehen: Dort hatte der Zeuge ausgesagt, dass sie nach draußen gelaufen sei, um wegen des beginnenden Regens das Verdeck ihres Autos zu schließen. „Haben Sie mehr gewollt im Bereich Sado-Maso?“, wollte der Richter wissen. „Ich hasse das selber“, versicherte der Kunde.

Als weiterer Zeuge war der Freund der Angeklagten geladen, der während des Schäferstündchens in der Nähe gewartet hatte. „Sie hat mir erzählt, dass ein Perverser Sachen wollte, die nicht abgemacht waren, und war richtig nervös.“

Und so stand Richter Andreas Lyra vor einer klassischen Aussage-gegen-Aussage-Situation, die ihn veranlasste, das Strafverfahren einzustellen. Er verabschiedete sich von der 31-Jährigen mit freundlichen Worten: „Frohes Schaffen!“ J thk