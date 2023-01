Streit am Bahnsteig in Lüdenscheid: Steinwürfe auf Rollstuhlfahrer

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Uwe Anspach/dpa

An der Bahnhofsallee kam es am Freitagabend am Bahnsteig zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Männern. Dabei soll ein 33-Jähriger zwei Rollstuhlfahrer mit Steinen beworfen haben.

Lüdenscheid - Die Auseinandersetzung unter mehreren stark angetrunkenen Männern entbrannte laut Polizeibericht gegen 19 Uhr – in Sicht- und Hörweite der Wache an der Bahnhofstraße.

Im Verlauf des Streits stieg der Aggressor offenbar hinunter ins Gleisbett, klaubte mehrere Steine auf und warf sie nach den beiden 55 und 57 Jahre alten Männern im Rollstuhl. Wie es heißt, verfehlten die Wurfgeschosse jedoch ihre Ziele, so dass niemand verletzt wurde.

Die hinzu geeilten Polizisten sprachen einen Platzverweis gegen den 33 Jährigen aus und zeigten ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an. Ein Ermittlungsverfahren läuft.