Streiktag in Lüdenscheid: Ausfälle und verspätete Müllabfuhr

+ © Moos Das Bürgerbüro im Kreishaus Lüdenscheid blieb am Dienstag wegen des Streiks geschlossen. © Moos

Lüdenscheid - Mehr als 18.000 Menschen aus dem öffentlichen Dienst, darunter fast 400 aus dem Märkischen Kreis (MK), waren am Dienstag unter anderem für die Forderung nach mehr Lohn dem Warnstreik-Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gefolgt und haben an der Kundgebung in Dortmund teilgenommen.