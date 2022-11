Streik im MK: „Lage ist zu ernst für eine Eskalation“

Teilen

Nach Gewerkschaftsangaben sind am Mittwoch allein im Märkischen Kreis mehr als 700 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie dem Aufruf der IG Metall gefolgt und haben ihre Arbeit niedergelegt. © Cornelius Popovici

Die Metallarbeitgeber in Lüdenscheid und Umgebung kritisieren es als völlig unverständlich, dass die IG Metall auf das Angebot der Arbeitgeberseite in den aktuellen Tarifverhandlungen mit Warnstreiks reagiert.

Lüdenscheid – „Die IG Metall belastet die Verhandlungen mit einer unnötigen Eskalation. Dabei brauchen die Unternehmen und die Beschäftigten angesichts der angespannten welt- und wirtschaftspolitischen Lage mehr denn je möglichst schnell Planungssicherheit“, sagte Dr. Frank Hoffmeister, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lüdenscheid. Die Metallarbeitgeber hätten der Gewerkschaft ein faires Angebot gemacht, auf dessen Grundlage nun zügig eine Lösung der Tarifrunde 2022 herbeigeführt werden könne, sagte Dr. Hoffmeister. Er erwarte daher, dass sich die IG Metall in den Verhandlungen konstruktiv zeige.



Warnstreiks seien in der aktuellen Situation nicht nachvollziehbar, ignorierten den Ernst der Lage und verzögerten die Lösungsfindung. „Die Beschäftigten in Lüdenscheid und den Nachbargemeinden wissen selbst um die wirtschaftlich angespannte Situation in ihren Betrieben“, erklärte Dr. Hoffmeister. Es müsse nun darum gehen, gemeinsam als Tarifpartner eine Lösung zu finden, die Beschäftigung sichere und Betrieben die Bewältigung der Herausforderungen durch Energieknappheit und Energiepreisexplosion, angespannten Lieferketten und der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht noch zusätzlich erschwere.



„Die Problematik wird durch die gesperrte Autobahn bei uns in der Region weiter verstärkt. Die Tarifpolitik hat eine große Verantwortung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Zukunftsfähigkeit des M+E-Standorts in der Region.“