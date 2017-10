Street-Food-Festival leidet am Samstag unter dem Wetter

Schutz unterm Schirm: Die Regenfluten setzten dem Street-Food-Festival am Samstag auf dem Sternplatz mächtig zu. Gut für Veranstalter und Flaneure allerdings: Zum Familientag am Sonntag klarte es auf – und es blieb trocken.

Lüdenscheid - Kultur, Konsum-Anreize, Kulinarisches – kaum ein Monat vergeht mehr in Lüdenscheid ohne mindestens ein öffentliches Großereignis. Auch das vergangene Wochenende hatte es wieder in sich. Mit einem Street-Food-Festival, einer spätabendlichen Einkaufs-Offerte, einer Jugendkultur-Nacht und der schon etablierten Thekentour lockte gleich ein Viererpack. Die programmatische Losung der Offensive: „Rambazamba“.

Nicht optimal aber wohl aus Sicht von Veranstaltern und Flaneuren: Am Samstag – und damit am zentralen Tag des Geschehens – regnete es teils in Strömen. Der Himmel blieb durchgängig tiefdunkel. Kurz: Es sah nach Weltuntergang aus. Gerade für ein Street-Food-Festival ungünstige Bedingungen. Gegessen und getrunken wurde dennoch auf dem Sternplatz. Längeres Verweilen am Ort blieb aber die Ausnahme.

Als Organisator des Ess-Festivals agierte der Lüdenscheider Gastronom und Veranstalter Oliver Straub. Der wunderte sich im LN-Gespräch, „dass noch so viele Leute gekommen sind“.

An rund 30 Essens-Ständen und Food-Trucks gab es eine Auswahl von insgesamt etwa 100 Speisen – von Fleisch bis zu Veganem, von Asia-Food bis zum Flammkuchen. Rund ein halbes Dutzend der Anbieter stammte Straub zufolge aus Lüdenscheid. Livemusik flankierte die Szenerie. Ein artähnliches Festival war bereits im Frühjahr in der City über die Bühne gegangen – und hatte einen regelrechten Massenansturm ausgelöst. Damals allerdings regnete es nicht.

Zum Hintergrund: Street-Food-Festivals genießen in kleineren wie großen Städten seit geraumer Zeit hohe Popularität. Food-Trucks – Kleinlastwagen mit kompletter Küchenausstattung – bilden oft ein Herzstück dieser Essens-Märkte. Den Ausrichtern und Liebhabern der Festivals geht es um Vielfalt und wertiges Essen.

Zum Auftakt des Festivals am Freitagabend blieb es übrigens meist trocken. Nur einmal ging ein Schauer über dem Platz nieder. Zum Samstag ist alles gesagt. Pünktlich zum Familientag am Sonntag klarte es dann aber wieder auf – sehr zur Freude der Festival-Fans.