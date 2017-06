„Lüdenscheid karibisch“ bietet Pfingsturlaub daheim

Sogar am Freitag, als sich der Himmel bedrohlich verdüsterte und jeden Moment ein heftiges Gewitter loszubrechen drohte, blieb das belebte Festivalgelände vom Regen verschont.

Unbehelligt von Wettereskapaden genossen die Lüdenscheider da mit Live-Musik, Cocktails und leichten, sommerlichen Speisen vorgezogene Urlaubsfreuden, Entspannung und karibisches Flair. Entsprechend voll war der Sternplatz, wo feinster Sandstrand und Liegestühle, Palmen und karibische Klänge zum Verweilen einluden. Wettermäßig weniger stabil zeigte sich der Pfingstsonntag.

+ Füße im Sand, einen Cocktail in der Hand – so genossen die Lüdenscheider das Festival. Das Wetter spielte im Großen und Ganzen auch mit. © Jakob S alzmann

Allabendlich verstärkte Live-Musik die Urlaubsstimmung in der Lüdenscheider Karibik. In Kuba hat die Band „Rumberos de Cuba“, die am Freitagabend aufspielte, ihre Wurzeln. „Hauptsache gute Laune“, meinten die Künstler zu ihrer spritzigen Mischung aus unterschiedlichen, mit typisch kubanischer Leichtigkeit präsentierten Stilen.