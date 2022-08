Streckensanierung: Bahn-Bündnis kritisiert „Märchenstunde“ mit der Bahn AG

Von: Thomas Machatzke

Die Baustelle für die neue Stützwand in Schalksmühle: „Weshalb soll ich ein Jahr benötigen, um so eine Stützmauer zu planen“, fragt Christoph Riedel. © Thomas Machatzke

Das Aktionsbündnis Volme-Agger-Bahn kritisiert die Darstellung der Bahn AG zum Stand der Reparaturen der Hochwasserschäden im Volmetal. Ein Jahr Planungszeit für eine Stützmauer seien zu lang.

Lüdenscheid – Wie so oft im Leben, kommt es mitunter auf den Blickwinkel an: Während die Bahn AG am Mittwoch bei der Vorstellung des Status quo auf ihren drei Baustellen im Volmetal fast sogar ein wenig stolz darauf war, dass die Ertüchtigung des Streckenbereichs in Schalksmühle durch die durchgeführte Dammsanierung binnen 16 Monaten gelingt („Normalerweise dauert so ein Vorhaben mit umfangreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren vier Jahre“), nennt Christoph Riedel vom Aktionsbündnis Volme-Agger-Bahn die Darstellung der Bahn AG eine „Märchenstunde“.



„Man muss da ehrlich bleiben und sollte sich nicht so selbst beweihräuchern“, sagt Riedel, „und zu einer ehrlichen Kommunikation hätte gehört, dass Lüdenscheid in der Prioritätenliste ganz hinten stand. Nach dem Hochwasser sind schon Bahnstrecken im Ahrtal wieder ertüchtigt worden, weil sie eine höhere Priorität gehabt haben. Lüdenscheid steht da am Ende der Skala.“



Riedel meint, dass ihm niemand erklären könne, weshalb es ein Jahr benötige, um eine Stützmauer zu planen. Die Bahn AG rede sich mit Planungs- und Genehmigungsverfahren heraus, das Ahrteil zeige jedoch, dass es auch schneller gehen könne. „Generell meine ich, dass Gesetze dem Menschen dienen müssen und nicht umgekehrt“, sagt Riedel, „und in solchen Fällen müssen sich Gesetze auch schnell einmal ändern lassen. Aber leider hat man den Eindruck, dass Lüdenscheid nichts zählt.“



Tatsächlich wird bei der Bahn AG zwar inzwischen mit Blick auf die Sperrung der Talbrücke Rahmede und das Verkehrschaos in der Stadt davon gesprochen, dass zum Beispiel die Brücke in Brügge oberste Priorität habe. Doch unterm Strich bleibt, dass es selbst ab Dezember, wenn die Stützmauern in Schalksmühle stehen werden, nicht ohne Schienenersatzverkehr gehen wird. „Und das wird für die Bahn AG sogar teurer“, sagt Riedel, „denn wenn der Zug die Bahnhöfe in Dahlerbrück und Schalksmühle ansteuert, wird es allein vom Fahrplan her nicht mehr mit dem Einsatz von zwei Zügen zwischen Dortmund und Schalksmühle getan sein. Das wird technisch nicht funktionieren. Also wird die Bahn einen dritten Zug einsetzen müssen – und die Kosten für den Schienenersatzverkehr bis Lüdenscheid bleiben.“



Für die Brücke in Brügge wünscht sich Riedel mit seinem „Blick als Laie“ die Variante 1, also die Variante ohne irgendwelche Behelfsbrücken. Eine Sanierung des alten Mittelpfeilers. Das ginge am schnellsten, so wäre am schnellsten wieder ein Zugverkehr bis Lüdenscheid denkbar. Allerdings ist dieses Verfahren eben auch nicht ganz risikofrei und zudem nicht so dauerhaft.



Riedel ist in vielerlei Hinsicht in Bahnfragen für die Region desillusioniert. „Ich bin kein Experte, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es erst jetzt möglich gewesen sein soll, den Brückenschaden in Brügge festzustellen“, sagt er, „das hieße ja, dass der normale Fluss der Volme diesen Schaden so immens verschlimmert hat.“ Verlorene Zeit: Wäre der Schaden am Strömungsabweiser früher erkannt worden, hätte man früher reagieren können. Dann wäre möglicherweise auch die weitere Teilunterspülung des Mittelpfeilers verhindert worden. Diskussionen im Konjunktiv sind das, genau wie eine andere. „Zu allem Überfluss wird nun auch noch die Brücke in Dieringhausen saniert“, sagt Riedel, „das ist natürlich lange geplant worden, aber ich frage mich, ob man diese Sanierung angesichts der Lage in Brügge nicht hätte hinauszögern oder wenigstens unter rollendem Rad durchführen können.“



Riedel verweist auf die Problematik des Holzabtransports, auf die anstehenden B54-Maßnahmen für den Lkw-Verkehr mit einer Tiefersetzung der Fahrbahn unter zwei Brücken. „Es ist schlimm, ich bin entsetzt über diese gesamte Situation“, sagt er. Einer Situation, in der zumindest bei Riedel das Zwischenfazit der Bahn AG deutlich zu positiv rübergekommen ist.