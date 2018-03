RB52 und RB25 am Morgen teilweise ausgefallen

[Update] Lüdenscheid - Wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Lüdenscheid-Brügge und Lüdenscheid war die Strecke am Vormittag gesperrt.

Wie die Bahn über Twitter mitteilte, kam es zu Teilausfällen von Verbindungen der RB52 und der RB25.

Mittlerweile fahren die Züge laut Bahn wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten.

#RB52,#RB25 Notarzteinsatz am Gleis zw. #Lüdenscheid-Brügge und #Lüdenscheid beendet. Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) March 5, 2018

Hinweis der Redaktion Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, weil leider durch die Berichterstattung die Nachahmerquote erhöht wird. Wir machen eine Ausnahme, wenn viele Menschen betroffen sind wie z.B. in diesem Fall durch eine Sperrung der Bahnstrecke. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, z.B, bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).