Stratos in Lüdenscheid: Imbissbetreiber bleibt cool und schlägt bewaffneten Räuber in die Flucht

Der Held vom Bräuckenkreuz

Überfall auf den Kult-Imbiss Stratos an der Schlachthausstraße: Der Täter wurde allerdings von Inhaber Stratos Mihalitslis in die Flucht geschlagen.

Ihm wurde eine Waffe an den Kopf gehalten. Dennoch behielt Stratos Mihalitslis die Nerven und vertrieb den Angreifer.

Lüdenscheid – Die Bergstadt ist um einen Helden reicher. Sein Name: Stratos Mihalitslis. Der Inhaber des gleichnamigen „Stratos“-Imbiss an der Schlachthausstraße 2 ist am Samstag in seinem Geschäft überfallen worden. Sogar mit einer Schusswaffe wurde er bedroht. Dennoch bot er dem Angreifer die Stirn und schlug ihn damit in die Flucht.

Gegen 19.30 Uhr betrat ein maskierter Mann den Imbiss. „Er ist reingekommen und hat sofort einen Schuss an die Decke abgefeuert“, erinnert sich der Imbiss-Inhaber. Seine Tochter, die auch im Laden war, habe sich sofort versteckt.

„Als ich kein Loch in der Decke gesehen habe, war mir klar, dass das keine richtige Pistole ist.“ Der maskierte, mit einem Mantel bekleidete Mann sei dann auf ihn zugegangen. „Er schrie mich an und wollte das Geld haben“, berichtet der Lüdenscheider.

Was dann geschah, war alles andere als normal. „Du hast hier nichts zu suchen. Du kriegst kein Geld von mir“, entgegnete der Familienvater dem Maskierten. Doch der Angreifer ließ sich zunächst nicht von seinem Vorhaben abbringen. „Er ist dann auf mich zugegangen und hat rumgeschrien, dass er das Geld haben will.“

Die Waffe am Kopf

Erneut reagierte Mihalitslis nicht im Sinne des Täters und verwehrte ihm zum zweiten Mal die Herausgabe des Geldes. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. „Der Mann hat dann noch einmal einen Schuss aus der Waffe abgefeuert – direkt an meinem Kopf. Dann ist er geflüchtet.“ Beute habe er nicht einsacken können. Bei der Waffe handelte es sich wohl um eine Schreckschusspistole, wie Polizeisprecher Christof Hüls bestätigte.

Vom Lauf der Pistole hat der Imbiss-Boss noch zwei Tage später eine Schürfwunde an der Stirn, mehr ist ihm dabei jedoch nicht passiert. Das Geschäft lief wie gewohnt weiter.

„Fünf oder sechs Minuten hat das alles gedauert, länger nicht. Leider ist er nicht noch zwei, drei Minuten länger geblieben. Dann war nämlich die Polizei da, die ein Bote von uns gerufen hat, als er von seiner Auslieferung zurückgekommen ist und die Situation gesehen hat“, ärgert sich Mihalitslis sogar etwas, dass der Angreifer so schnell aufgab.

Als gefährlich wollte er die Situation nicht einstufen. „Ich wusste ja, dass das keine echte Waffe ist.“