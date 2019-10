Interessante Statistik: In Lüdenscheid gibt es mehr Autos als Frauen

Daten zum Straßenverkehr in der Bergstadt

Die meisten Berufs-Einpendler kreisweit kommen täglich nach Lüdenscheid. Trotzdem haben die Statistiker errechnet, dass die Kfz-Dichte nur in Werdohl dünner ist als in der Kreisstadt.

Lüdenscheid - Die Pkw-Dichte in der Kreisstadt ist im Vergleich mit anderen Kommunen im Kreis gering. Zum Stichtag 1. Januar 2018 registrierten die NRW-Statistiker in Lüdenscheid 46.227 Kraftfahrzeuge, darunter 40.480 Personenwagen. Zum Vergleich: In Lüdenscheid leben rund 37.000 Frauen.