Diese Lüdenscheider Straßen werden in den nächsten Monaten saniert 

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW investiert in Lüdenscheid den nächsten Monaten weit mehr als 2 Millionen Euro in die Straßensanierung. Der Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr, Eberhard Zimmerschied, informierte den Bau- und Verkehrsausschuss über Details von acht geplanten Maßnahmen.

- Bereits begonnen haben die Arbeiten auf der Bräuckenstraße. Hier „verbuddelt“ der Landesbetrieb innerhalb der nächsten acht Wochen in drei Bauabschnitten 600 000 Euro, um die Fahrbahndecke zu erneuern. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Die Männer arbeiten sich weiter vor in Richtung Werdohler Landstraße.

- Ebenfalls begonnen hat die Erneuerung der Decke auf der Talstraße. Auch hier wird keine Vollsperrung nötig, weil die Straße breit genug ist. Die 330 000 Euro teuren Arbeiten sollen spätestens am 24. Mai erledigt sein.

- Sechs bis acht Wochen soll die Sanierung der B 54 im Bereich Stephansohl am Ortsausgang von Brügge dauern. Der Verkehr wird auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbei geleitet. Die Vorbereitungen laufen, der Beginn der Arbeiten ist für Herbst vorgesehen.

- Noch in diesem Monat rücken die Bagger auf der Oedenthaler Straße an. Hier soll, voraussichtlich bis zu ersten Juli-Woche, die Fahrbahn erneuert werden.

- In fünf Phasen nimmt sich Straßen.NRW ab Juli die Heedfelder Landstraße ab Höhe Autobahnzubringer vor. Eine Vollsperrung ist auch hier nicht vorgesehen. Die Straße In der Dönne bleibt ebenfalls angebunden, mit Ausnahme weniger Tage, wenn der Einmündungsbereich saniert wird. Die Zufahrt zur Freisenbergstraße bleibt jedoch für die Dauer von etwa sechs Wochen gesperrt, so dass Autofahrer Umwege in Kauf nehmen müssen.

Auch innerorts wird der Landesbetrieb in den nächsten Monaten mehrere Projekte in Angriff nehmen.

- Für 750.000 Euro erhält die Kölner Straße zwischen den Einmündungen Talstraße und Rathaustunnel eine neuen Fahrbahndecke und streckenweise sogar eine neue Tragschicht. Die Maßnahme gliedert sich in drei Abschnitte. Während der Arbeiten am Mittelteil der Kölner Straße führt nach Zimmerschieds Worten an einer zeitweisen Vollsperrung kein Weg vorbei. Baubeginn ist im Juli, erledigt sind die Arbeiten voraussichtlich drei Monate später.

- Nicht ohne Komplikationen wird die Erneuerung der Fahrbahndecken der Lennestraße sowie der Altenaer Straße bis hoch aufs Sauerfeld vonstatten gehen. Im August sollen die Arbeiten beginnen. Wie Eberhard Zimmerschied sagte, wird auch die Sauerfelder Straße für einen kurzen Zeitraum voll gesperrt. „Das wird aber zügig abgearbeitet, damit der Verkehr in der Stadt nicht zusammenbricht.“

- Schließlich erhält die Brücke am Kreishaus eine Vogelschutzeinrichtung, die die Konstruktion langfristig vor Vogelkot schützen soll. Dafür gibt der Landesbetrieb ab Ende dieses Monats rund 65 000 Euro aus.