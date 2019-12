Straßenreinigung, Müll, Sterben: Alles wird teurer

Lüdenscheid - Der Rat hat abgestimmt: Diese Gebühren werden nächstes Jahr in Lüdenscheid steigen.

Um 3,9 Prozent sollen die Abfallgebühren in Lüdenscheid im nächsten Jahr steigen, was unter anderem auch an den geringeren Erlösen für Altpapier liege.

Ebenfalls ein Gebührenplus wird es bei den Friedhofsgebühren geben – in Höhe von 4,2 Prozent. Zurückzuführen sei das auf tarifliche Lohnerhöhungen, Kostensteigerungen und hohe Unterhaltungskosten.

Die Gebühren für die Straßenreinigung in der Kreisstadt werden im nächsten Jahr um 4,6 Prozent steigen. Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) hat für 2020 für die Kehrichtreinigung und den Winterdienst Kosten in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro errechnet.