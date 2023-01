Straßenreinigung: Lüdenscheider Gebührenmodell beschäftigt den Bund der Steuerzahler

Von: Thomas Machatzke

Die Straßenreinigung bleibt ein Thema, bei dem die Bürger in Lüdenscheid noch in so manchem Details Nachbesserungsbedarf sehen. © Susanne Kornau

Die Stadt Lüdenscheid, der STL und die Straßenreinigung: Nicht allein die vielen Ausfälle bei den Kehrzeiten im vergangenen Jahr sorgen bei den Bürgern mitunter für Verdruss.

Lüdenscheid – Martin Powierski hat die Debatte verfolgt. Powierski wohnt im Olpendahl – und vielmehr noch als die ausgefallenen Kehrzeiten stößt er sich am generellen Verfahren, mit dem in der Bergstadt die Gebühren für die Straßenreinigung erhoben werden.

Wie zuletzt Peter Langels am Breitenfeld berichtet auch Powierski von Häusern in einer Reihe, in der nur das erste Haus direkt an der Straße steht. Auch im Olpendahl berechnet die Stadt Lüdenscheid – wie am Breitenfeld – die vollen Straßenreinigungsgebühren für alle fünf Häuser. In diesem Fall fünfmal 550 Euro für 42 Meter halbseitige Straßenreinigung. Dabei wird vom STL nur einmal dieser Bereich von 42 Metern gereinigt.



Martin Powierski hat sich deshalb schon im Jahr 2020 im Lüdenscheider Kommunalwahlkampf an drei am Wehberg für ein Direktmandet kandidierende Politiker gewandt: Elisabeth Siebensohn (CDU), Tanja Tschöke (Grüne) und Manuel Bunge (SPD). „Im Stadtteil Wehberg befinden sich viele Reihenhäuser. Die Straßenreinigungsgebühren ergeben sich durch die erschlossenen Grundstücke. Dies wird in der Gebührenverordnung durch ein Landesgesetz umgesetzt“, hat Powierski seinerzeit den Kandidaten geschrieben, „Problem: Durch die Anwendung der Hinterliegerregelung ergibt sich eine ungerechte Belastung durch die Straßenreinigungsgebühren. Die Gebühren für den einzelnen Zahlungspflichtigen haben keinen Bezug zur erbrachten Leistung sondern sind abhängig von der Rechtsform!“ Powierski rechnet danach vor, dass für fünf hintereinanderliegende Reihenhäuser pro Haus seinerzeit 520 Euro bezahlt werden mussten. Hätte es sich um eine Eigentumswohnanlage mit fünf Wohneinheiten gehandelt, wäre nur 104 Euro pro Haus berechnet worden.



„Mit dieser Berechnung ist nachgewiesen, dass die Straßenreinigungsgebühren in Lüdenscheid nicht von der erbrachten Leistung abhängig sind“, hat er geschlussfolgert und die Politik zum Handeln aufgefordert. Passiert ist indes nichts, die Politik hat das Thema nicht aufgegriffen. „Die CDU hat mir einen Flyer geschickt, die Grünen haben geantwortet und sinngemäß festgestellt, dass doch alles gut ist am Wehberg“, sagt Powierski, der auch mit Bunge gesprochen hat seinerzeit. „Alle sitzen heute im Rat, aber ich sehe kein Interesse, dieses Problem aufzugreifen. Für alle drei scheinen die Sachverhalte so in Ordnung zu sein. Diese Kandidaten wollen gewählt werden, aber was sie für ihren Wahlbezirk erreichen wollen, ist mir schleierhaft. Ich finde das sehr enttäuschend.“



Powierski hat sich auch daran gestoßen, dass die Straße Im Olpendahl – obwohl Anlieger-frei-Straße – bei der Einstufung der Reinigungsklassen zum überörtlichen Durchgangsverkehr gezählt wird. Mit den entsprechenden Folgen für die Gebühren, die höher sind als in kleineren Straßen. Und auch höher als in durchaus vergleichbaren Straßen, die nur eine andere Einstufung erhalten haben. „Man schafft es nicht, den Verkehr aus der Straße herauszuhalten, und trotzdem zahlen wir die höheren Gebühren. Das ist doch nicht fair“, sagt er, der sich mit dem Thema deshalb zuletzt an den Bund der Steuerzahler gewandt hat. Die Antwort: Die Satzung in Lüdenscheid ist durch die Vorgaben des Städtebundes gedeckt. Alles ist rechtmäßig.



Doch der Bund der Steuerzahler hat Powierski auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Kommunen gibt, die anders handeln: Borken zum Beispiel. Hier wird die Gebühr für die Straßenreinigung bei der Grundsteuer B eingebunden. Die Bürger zahlen hier nicht für ihr Grundstück, sondern grundsätzlich, weil die Straßen der Stadt gereinigt werden. Powierski findet den Ansatz gut. „Schließlich nutzt der Bürger ja nicht nur seine eigene Straße“, sagt er und würde sich wünschen, dass die Politik das Thema aufgreift, diskutiert und Lösungen findet, die auch die Bürger gut finden. Und zwar längst nicht nur wegen der ein wenig fragwürdigen Geschäftspraxis, die Gebühren auch in Fällen von nicht erbrachter Leistung einzustreichen, wenn der Bürger nicht zufällig darauf aufmerksam wird und eine Erstattung beantragt. Die Straßenreinigungsgebühren gehören in ihrer Gesamtheit auf den Prüfstand, meint Powierski. Und zwar grundsätzlich.