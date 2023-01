Müll auf Spielplatz

Straßenreinigung in Lüdenscheid: SPD-Ratsherr wundert sich über Kritik

Von: Thomas Machatzke

Über die Straßenreinigung in Lüdenscheid sind einige Anwohner unzufrieden. © Michael Matthey

Die Lüdenscheider Straßenreinigung STL steht in der Kritik. Anwohner sind unzufrieden.

Als kürzlich durch eine Beschwerde eines Anwohners am Breitenfeld eine breite Debatte über die Straßenreinigung in Lüdenscheid losgetreten worden ist und so mancher Bürger in den Chor der Unzufriedenen einstimmte, hat sich Manuel Bunge wahrscheinlich nicht besonders darüber gewundert. Der SPD-Ratsherr hat sich mit dem Thema durchaus beschäftigt in jüngster Vergangenheit. Auch und gerade am Wehberg.



Anwohner Martin Powierski hatte Bunge und seinen Direktwahl-Rivalen Tanja Tschöke (Grüne) und Elisabeth Siebensohn (CDU) ein gewisses Desinteresse am Thema vorgeworfen. Das Thema: Am Wehberg stehen Häuser in Reihe hintereinander, die alle den vollen Betrag für ein entsprechendes Straßenstück von 42 Metern bezahlen.

Nicht etwa ein Fünftel, wie Powierski es für angemessen und fair hielte. Seine Beschwerden hatte er bereits im Wahlkampf 2020 den Kandidaten mitgeteilt – und nun hatte er seine Unzufriedenheit mit dem Kümmern der Bürgervertreter im Rat zum Ausdruck gebracht.



Ortstermin im April 22

Manuel Bunge hat sich allerdings gekümmert. Im April 2022 war es, als er im Olpendahl zum Ortstermin geladen hatte. Es ging um den dortigen Spielplatz, um den Müll, auch um die Straßenreinigung. „Vom STL waren Andreas Fritz und Kristina Reuber dabei, von unserer Fraktion noch der SPD-Sprecher des Werksausschusses, Dirk Franke“, sagt Bunge. „Natürlich ging es auch um die hintereinander liegenden Häuser. Das Problem ist aber die Landesgesetzgebung.“ Bunge kann verstehen, dass sich Powierski und andere ungerecht behandelt fühlen.

Allein: Der Vorwurf, dass er kein Interesse an dieser Thematik habe, den versteht er nicht. Im Gegenteil. „Auch die Straßenreinigung gehört ja zu unserem laufenden Geschäft in der Ratsarbeit“, sagt Bunge. „Und natürlich sollten wir da auch versuchen, gemeinsame, langfristige Lösungen zu finden, damit die Bürger zufriedener sind.“



Damit spricht er zuallererst den Umstand an, dass der STL in der jüngeren Vergangenheit viel zu viele Kehrtermine aus Gründen der Personalknappheit nicht wahrgenommen hat. Die Stadt kassiert am Anfang des Jahres die Gebühren mit der Grundsteuer ab und erstattet sie nur, wenn ein Bürger Fehlzeiten nachweisen kann und Erstattung beantragt. „Natürlich wollen die Bürger, dass die Straßenreinigung dann auch klappt. Das ist verständlich“, sagt Bunge.

Müll auf Spielplatz

Der Punkt, bei dem er noch nicht ganz mit sich im Reinen ist, das ist der Vorschlag vom CDU-Ratsherr Daniel Kahler, der als Vorsitzender des STL-Werksausschusses Samstagsarbeit für den STL-Kehrdienst in den Wochen mit Feiertagen ins Gespräch gebracht hat. „Das klingt zunächst einmal logisch, damit keine Kehrzeiten ausfallen in diesen Wochen“, sagt Bunge. „Aber da schlagen als Arbeitnehmervertreter in einer Lüdenscheider Firma zwei Herzen in meiner Brust. Die STL-Mitarbeiter arbeiten hart körperlich, und ihnen da kurzum Arbeit am Samstag aufzubürden, finde ich schwierig. Andere Arbeitnehmer sind in Wochen mit Feiertagen auch froh über ein langes Wochenende.“

Fragen wie diese wird man im „laufenden Geschäft“, wie Bunge es nennt, genauso erörtern wie die Geschäfts-praxis der Abrechnung und Erstattung von Gebühren. Grundsätzlich möchte auch Bunge die Thematik der hintereinander liegenden Häuser aufgreifen. „Aber da müssen wir sehen, an welcher Stelle man den Hebel ansetzen kann“, sagt er. Die Landesgesetzgebung gibt die Richtung vor, doch der Bund der Steuerzahler hat auch auf andere Modelle hingewiesen wie jenes in Borken, wo die Straßenreinigungsgebühren mit der Grundsteuer B für alle Bürger anfallen. Man wird sehen.



Es gibt bestimmt viele solcher Ecken, die der Einfachheit wegen in Lüdenscheid nicht geräumt werden.

Bis dahin bleibt die punktuelle Unzufriedenheit. So wie bei Oliver Weinrich. Weinrich wohnt in Lüdenscheid, sein Elternhaus, das im Moment nicht mehr bewohnt ist, steht am Bierbaum. Manchmal hinter „Pinnen“, immer in einer Kurve, in der Reinigungsfahrzeuge es schwer haben. Gereinigt werde hier praktisch fast nie, auch wenn er Gebühren zahlen müsse.



„Es gibt bestimmt viele solcher Ecken, die der Einfachheit wegen in Lüdenscheid nicht geräumt werden“, sagt Weinrich. Und vielleicht hätte er auch noch mehr Verständnis dafür, wenn er nicht eine Erfahrung der besonderen Art gemacht hätte. Der Winterdienst nämlich klappt gar nicht auf dem kleinen Stück. Hier ist er selbst verantwortlich.

Bei einem Eisregen im Dezember 2020 kam er indes nicht gut weg aus der Stadt, um seiner Aufgabe nachzukommen. Das Wetter war schuld. Als er eintraf, fand er einen roten Zettel des Ordnungsamts vor, der ihn auf sein Versäumnis hinwies: 30 Euro Ordnungsgeld wurden ihm angedroht und bei Wiederholung sogar die Übergabe der Aufgabe an den STL – mit den damit verbundenen Kosten. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte Weinrich wahrscheinlich herzlich gelacht.