Deckenarbeiten an B229 verzögern sich

Lüdenscheid - An der Bräuckenstraße (B229) führt der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Deckenerneuerung durch. Hierzu werden zwischen Honseler Bruch und der Werdohler Landstraße auf einer Länge von rund 900 Metern die Deck- und Binderschicht abgefräst und neu aufgebracht.

Da die Asphaltarbeiten aufgrund der schlechten Witterung der vergangenen Tage nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden konnten, verzögert sich die Fertigstellung der Bauarbeiten um voraussichtlich zwei Wochen, teilt Straßen.NRW mit. Die Straße soll Ende übernächster Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Arbeiten in der Bräuckenstraße erfolgen auch weiterhin unter Einbahnstraßenregelung: Der Verkehr in Fahrtrichtung Werdohl wird an der Baustelle vorbei geführt. In Fahrtrichtung Lüdenscheid fahren Verkehrsteilnehmer ab der Werdohler Landstraße über die L 691 (Werdohler Landstraße, Lennestraße, Rahmedestraße, Lösenbacher Landstraße) und B 54 (Volmestraße) zur B 229 an der Baustelle vorbei.