Lüdenscheid - Die Aussichten sind in jeder Hinsicht blendend: Am Samstagabend beginnt pünktlich um 18 Uhr an der Bahnhofsallee das Festival „Walk the Line 2/3“. Pfiff bei der Auftaktveranstaltung noch ein ordentlich kalter Wind durch die Bahnhofsallee, so wird „Walk the Line“ diesmal voraussichtlich von einer allmählich untergehenden Frühlingssonne und angenehmen Temperaturen begleitet. Und nicht nur das.

„Wir haben aufgerüstet“, fasst Matthias Czech (Willi und Söhne) zusammen, was die Besucher des Festivals erwartet. Bei Nummer 1 von insgesamt drei Veranstaltungen wurden die „Söhne und Töchter Onkel Willis“ als Veranstalter förmlich überrannt. Ähnliches erhoffen sie sich für Samstagabend.

Daher stellten sie im Anschluss an die Auftakt-Line den Antrag auf Sperrung der Bahnhofsallee. „Wurde sofort durchgewunken“, sagt Czech, was den Veranstaltern nun Klein- und Straßenkunst mitten auf der Fahrbahn ermöglicht: „Honigmut spielt für uns. Die haben über Crowdfunding eine EP realisiert. Die spielen mitten auf der Straße für den Hut. Wir wollten keine Bühne aufbauen. Edy Edwards singt auch. Und auf einer 25 Quadratmeter großen PVC-Plane macht die Cannibals Crew Breakdance-Vorführungen.“

Und damit nicht genug: Die umliegenden Shops sind aufmerksam geworden und haben für Samstagabend die John-Porno-Band engagiert. In Buberts Barbershop wird den ganzen Abend lang kostenlos rasiert. Daran, dass sich quasi im Gegenzug die Spendendosen füllen, die an vielen Stellen stehen, haben die Veranstalter wenig Zweifel. Immerhin spenden sie den Erlös einem caritativen Zweck in Lüdenscheid. Spätestens am Ende von „Walk the Line 2/3“ soll feststehen, wohin das Geld fließt.

„Wir wollen auf jeden Fall den Underground-Charme beibehalten, den die erste Veranstaltung hatte“, erklärt Czech, „allerdings stellen wir uns auch darauf ein, dass wir viel mehr Menschen versorgen müssen. Deswegen gibt es zum Beispiel am Samstagabend Autorausverkäufe. Wir fahren da einen Dodge und und einen Pick-up hin, aus dem heraus Bierdosen verkauft werden. Wir wollen bewusst keinen Bierwagen und keine Bühne. Das soll keinen Stadtfestcharakter haben, sondern den Hinterhof-Style behalten.“

Musik und Pavillons werden so bleiben wie beim ersten Mal. Das habe alles gepasst, die Leute waren begeistert, so Czech. Und noch etwas wird so wie bei der ersten „Walk the Line“: Schlag Mitternacht werden die Regler herunter und die Zapfhähne symbolisch nach oben gedreht. „Walk the Line“, so hieß es von Anfang an, soll keine Konterveranstaltung zu den Samstagabenden in den Kneipen der Innenstadt werden. Vielmehr hoffen Willis Söhne darauf, dass sich nach Mitternacht das Festgeschehen in Richtung innerstädtische Kneipen verlagert. Einige davon bieten direkte Aftershowpartys an.

Czech: „Die Bereitschaft der Leute, einfach mitzumachen, zu helfen oder dabei zu sein, ist großartig. Mehr als 100 Helfer sind inzwischen dabei. Und das finde ich toll!“