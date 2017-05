Straßenfest, Konzerte und Pokalfinale rund um Dahlmann

Lüdenscheid - Für drei Tage, vom 25. bis 27. Mai, lädt die Kneipe Dahlmann zum alljährlichen Straßenfest an die Grabenstraße ein. Live-Sound und Leckereien unter Nachbarn, Freunden und Gästen versprechen die Veranstalter.

Der Startschuss zum Straßenfest fällt am Donnerstag, um 12 Uhr, mit der Vatertagsparty. Das DJ-Team legt unter freiem Himmel auf. Sollte das Wetter schwächeln, öffnet Dahlmann-Chefin Nanni zusätzlich die Gaststätte und eventuell den Saal.

Der Feier-Marathon soll sich am Freitag ab 18 Uhr fortsetzen. Für die musikalische Untermalung ist zunächst das DJ-Team verantwortlich. Für den Abend steht dann mit Robin Stone ein Künstler auf der Open-Air-Bühne, der sich laut Angaben der Organisatoren in Lüdenscheid in den vergangenen zwei Jahren einiges an Popularität erarbeiten konnte – als Solo-Künstler mit seiner Unplugged-Show, als Sänger bei CC Smokie, als Gitarrist bei Clearwater Revival und mit seiner Rod-Stewart-Show. Die Veranstalter versprechen einen Mix aus gefühlvollen Rock-Balladen und Musik zum Mitsingen und Abfeiern. Später am Abend soll es dann mit DJ-Musik weitergehen.

Ein Frühschoppen läutet ab 12 Uhr den Straßenfest-Samstag ein. Den musikalischen Teil gestaltet ab 16 Uhr das Dahlmann-DJ-Team. Ab 19 Uhr stehen dann Christian Breddermann und Erkan Besirlioglu auf dem Programm. Die beiden Dahlmann-Hausmusiker hätten sich laut Veranstalter in den vergangenen Jahren eine „erstaunliche Fangemeinde über die Grenzen Lüdenscheids hinaus“ erspielt. Spielen wollen sie die besten Songs der vergangenen 50 Jahre Musikgeschichte.

Nach ihrem Open-Air-Auftritt wird Breddermann dann noch ab 23.30 Uhr eine Late- Night-Show im Saal geben. Hier gibt es vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Im Saal und in der Kneipe wird ab 20 Uhr das Pokal-Finale des BVB gegen Eintracht Frankfurt übertragen. Ein DJ wird vor und nach dem Spiel für Musik sorgen.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Bei schlechtem Wetter finden die Live-Konzerte im Saal statt.