Straßenausbau: Neue Rechtsprechung, Anlieger klagen gegen die Stadt

Erschließung teilweise Jahrzehnte nach dem Bau der Häuser

+ © Nougrigat Bis Anfang April soll die Brücke an der Straße Zum Weißen Pferd wieder befahrbar sein. Die Straße selbst wird erschlossen, die Anlieger tragen 90 Prozent der umlagefähigen Kosten. © Nougrigat

Lüdenscheid – Zig Straßen werden in den nächsten Jahren in Lüdenscheid erschlossen. Teilweise Jahrzehnte nach dem Bau der Häuser. Anlieger müssen dafür meist tief in die Tasche greifen - viele klagen dagegen. Auch aktuell. Nach einer geänderten Rechtsprechung sind neue Widersprüche eingegangen.