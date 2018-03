"Harte Zeiten für Autofahrer"

Lüdenscheid - „Es kommen harte Zeiten auf die Autofahrer zu“, fasste Bürgermeister Dieter Dzewas am Mittwoch das Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebs Straßen.NRW zusammen.

Dirk Stiepert, Abteilungsleiter Straßenbau, und seine Mitarbeiterin Sandrina Abuin-y-Garcia hatten zuvor den Fahrplan für die Sanierung der Altenaer Straße sowie der Lennestraße und die anschließende Sanierung der Tunnelröhren vorgestellt.

Beides erfordert weitreichende Umleitungen und Absperrungen, auf die sich die Verkehrsteilnehmer einstellen müssen. Ende April, Anfang Mai wird nach Angaben von Dirk Stiepert die Sanierung der Fahrbahndecke auf der Altenaer Straße zwischen Tunnel und Kreuzung Rahmede-/Lennestraße beginnen.

Sie werde in vier Bauabschnitten durchgeführt. „Die Schwarzdecken werden an vier Wochenenden aufgetragen.“ Danach folgt die Lennestraße bis zur Worth-Kreuzung in fünf Bauabschnitten.

Am 29. August beginnt die Sanierung der ersten der beiden Tunnelröhren. Während der gesamten Sanierung ist der Tunnel nur von der Kölner Straße aus in Richtung Altenaer Straße befahrbar – bei nur einer nutzbaren Fahrspur. Die Arbeiten sollen bis Ende 2019 beendet sein. Danach wird die zweite Röhre in Angriff genommen. Sie soll bis Ende 2020 fertig sein.

Innerhalb der Röhren werden neben dem Bauwerk und den Fahrbahnen auch die Entwässerung erneuert, Leerrohre für den Einbau der Elektronik verlegt und das Brandschutzsystem den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Knapp sieben Millionen Euro investiert der Landesbetrieb in die Tunnelsanierung. Die Arbeiten auf der Altenaer Straße und der Lennestraße schlagen mit rund 2,6 Millionen Euro zu Buche. Darin ist auch die Erneuerung der Ampelanlagen enthalten.

Auch alle anderen Signalanlagen, für die der Landesbetrieb zuständig ist – insgesamt sind es 28 – werden nach und nach auf den neuesten Stand gebracht. Umleitungen werden eingerichtet, um der Baustelle ausweichen zu können.

Während der Sanierung der Straßen empfiehlt es sich für Pendler, möglichst schon bei der Autobahnabfahrt Nord abzufahren. Auch die Tunnelsanierung erfordert Umwege, über die die LN zeitnah informieren werden.