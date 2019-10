Straße in Lüdenscheid überflutet - Feuerwehr nach Starkregen im Einsatz

Lüdenscheid - Wegen einer überfluteten Straße musste die Lüdenscheider Feuerwehr am Samstag gleich zweimal ausrücken. Zuvor hatte es ergiebig geregnet.

Betroffen war erstaunlicherweise nur eine Straßenecke in Lüdenscheid - das aber gleich zweimal innerhalb weniger Stunden. Wie die Feuerwehr aus Anfrage mitteilte, kam es am Samstag im Bereich Rahmede-/Dammstraße zu den Überschwemmungen.

In Folge des ergiebigen Regens war die Fahrbahn geflutet. Nach ersten Erkenntnissen war der Abwasserkanal verstopft. Das Regenwasser konnte nach dem Feuerwehr-Einsatz aber wieder problemlos ablaufen.

Doch als am Nachmittag ein heftiger Starkregen einsetzte, war an derselben Stelle ein erneuter Einsatz der Feuerwehr erforderlich.

Weitere Einsätze am Samstagvormittag standen an: So musste eine Ölspur auf der Brunscheider Straße beseitigt werden. Und dann musste die Feuerwehr erneut zum Rathaustunnel ausrücken, wo alle Ampeln wegen eines technischen Defekts auf Dauerrot gesprungen waren.