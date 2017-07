"Strahlen Wärme aus": Edelgard Windhöwel sammelt Teddybären

Edelgard Windhöwel steht inmitten ihrer großen Bären-Sammlung. Die 71-jährige Lüdenscheiderin besitzt 971 Exemplare in den unterschiedlichsten Größen und aus verschiedenen Materialien.

Lüdenscheid - Edelgard Windhöwels Leidenschaft für Teddybären ist groß. Genau genommen ist sie 971 Stück groß – so viele Exemplare umfasst die Sammlung der 71-jährigen Lüdenscheiderin mittlerweile. Begonnen hat sie vor rund 26 Jahren.

„Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es mal so viele werden“, erzählt Windhöwel und lächelt. Die flauschigen Teddybären stehen beinahe in jedem Raum ihrer Wohnung, „außer in der Küche und im Bad“, sagt Windhöwel. Auf ein Esszimmer habe sie verzichtet; stattdessen füllen hunderte Teddybären den Raum.

In den Schränken an den Wänden hat jeder Bär seinen festen Platz: „Ich habe die meisten geordnet, das ist zum Beispiel die Kranken-Ecke“, erzählt Windhövel und zeigt auf eine Bären-Gruppe mit aufgenähten Pflastern und Arzt-Kittel. Zwei tragen sogar um Kopf und Kiefer gewickelte Baumwolltücher.

"Als Familie zusammen"

Nur wenige Bretter weiter tragen zwei Teddybären ein Brautkleid und in der Mitte steht ein Bräutigam. Anderswo stecken sie in dicken Mänteln und die Pfoten vergraben sich in einem flauschigen Muff. „Mir ist wichtig, dass sie als eine Art Familie zusammensitzen. Das soll auch passen“, sagt Windhöwel.

Ansonsten gebe es nur ein Kriterium, auf das sie beim Kauf achte: „Ich gucke zuerst auf das Gesicht – das soll nicht brummig aussehen.“ Denn für die 71-Jährige strahlen die Bären vor allem Wärme aus. „Die haben es mir einfach angetan. Das ist ein Hobby, das mir viel gibt. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Münzen – meine Bären nehmen halt einfach nur etwas mehr Platz weg.“

Fast alle Bären waren Geschenke

Noch größer muss die Sammlung aber nicht unbedingt werden, betont Windhöwel. „Es soll ja auch noch schön aussehen.“ Lediglich als Erinnerungsstück von besonderen Reisen nehme sie ab und an ein Teddy-Exemplar mit. Tatsächlich habe sie den größten Teil ihrer Sammlung auch gar nicht selbst gekauft: „Das sind fast alles Geschenke. Ich notiere immer, von wem und wann ich ihn bekommen habe.“

Wie es zu der großen Sammelleidenschaft kam, weiß Windhöwel aber nicht so recht. An ihren ersten Teddybären kann sie sich allerdings sehr gut erinnern: „Den ersten habe ich selbst gemacht. Damals war ich auf Kur und habe einen Teddybär hergestellt.“ Das älteste Stück steht gemeinsam mit einigen anderen Bären auf dem Bett in Windhövels Schlafzimmer.

Jede Menge Putz-Arbeit

„Die muss ich natürlich jeden Abend hier runter nehmen“, sagt sie. Überhaupt sei es nicht wenig Arbeit, sich um die 971 Exemplare zu kümmern. „Ich staube sie alle regelmäßig ab, hin und wieder wasche ich sie auch mal richtig durch – entweder in der Maschine, oder ich lege sie einige Stunden ins Wasser. Die Regale müssen natürlich auch sauber gehalten werden“, weiß Windhöwel.

Dennoch: Die Arbeit lohne sich, die 71-Jährige wolle nicht einen der Bären abgeben. „Sollte ich mal nicht mehr sein, dann kann meine Tochter mit den Bären machen, was sie möchte“, sagt Windhöwel und ergänzt schnell: „Also vielleicht verkaufen oder so, Hauptsache, sie landen nicht auf dem Sperrmüll!“