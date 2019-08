Straftaten von links und rechts im MK: Daten der Polizei veröffentlicht

Lüdenscheid – Das NRW-Innenministerium hat die Zahl der politisch motivierten Straftaten im ersten Halbjahr 2019 in Lüdenscheid veröffentlicht.

Zuvor hatten die AfD und die Grünen Kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt. Die Grünen wollten wissen, wie viele rechtsmotivierte Straftaten aktenkundig wurden. Die AfD verlangte Auskunft über die Zahl linker Straftaten.

Landesweit wurden im ersten Halbjahr 1.216 rechtsmotivierte Straftaten gezählt (Erstes Halbjahr 2018: 995), darunter zwei in Lüdenscheid. In beiden Fällen wurden Verstöße gegen §86 und §86a des Strafgesetzbuches festgestellt.

Dabei geht es um das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, zum Beispiel das Zeigen des Hitlergrußes oder das Schwenken von Hakenkreuz-Flaggen.

Die einzige linksmotivierte Tat in Lüdenscheid war eine Sachbeschädigung am 5. Januar 2019. Hinzukommen eine Sachbeschädigung und eine "Sonstige Straftat" in Iserlohn. Landesweit wurden im ersten Halbjahr 448 links motivierte Straftaten registriert, darunter 45 Gewaltdelikte.

Dem rechten Lager ordnete die Polizei bis Juni 2019 landesweit 34 Körperverletzungen zu. 903 der 1 216 politisch rechts motivierten Straftaten entfielen auf Verstöße gegen §86 und §86a des Strafgesetzbuches, gefolgt von Volksverhetzung mit 118 Fällen.

Grundsätzlich geht die Zahl der rechten Straftaten nach oben. Landesweit stieg die Zahl zwischen 2012 und 2018 von 3 024 auf 3 767 rechte Straftaten an (+25 Prozent). Als antisemitisch wurden davon 311 Taten bewertet, als islamfeindlich 141 und als flüchtlingsfeindlich 150 Fälle.

Im gesamten Märkischen Kreis wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits 18 Straftaten gezählt. In allen Fällen handelte es sich um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder um rechte Propaganda. In Balve, Kierspe, Plettenberg und Werdohl gab es laut Polizei-Statistik keine rechten Umtriebe.

Im ersten Halbjahr 2018 waren im Märkischen Kreis sogar nur elf Straftaten registriert worden. Allerdings stieg die Zahl im zweiten Halbjahr noch deutlich an. Bis Ende 2018 wurden im Märkischen Kreis 63 rechtsmotivierte Straftaten aktenkundig. Zum Vergleich: 2012 waren es nur etwas mehr als die Hälfte (33).

Schwerpunkte im vergangenen Jahr bildeten dabei die Städte Iserlohn (14), Lüdenscheid (10) und Altena (10). Zudem wurden vier Körperverletzungsdelikte angezeigt – und zwar in Iserlohn (2), Altena und Menden.

In Lüdenscheid gab es laut Polizeistatistik in den vergangenen sieben Jahren ein einziges Körperverletzungsdelikt, das einen rechtsextremen Hintergrund hatte – es wurde im ersten Halbjahr 2017 angezeigt. Insgesamt wurden in der Bergstadt seit 2012 46 rechte Straftaten registriert. Der bisherige Höchststand wurde im vergangenen Jahr erreicht – mit zehn Fällen.