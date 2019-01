Lüdenscheider soll in Hagen über Frau hergefallen sein

Lüdenscheid - Ein Mann aus Lüdenscheid soll in Hagen eine Frau misshandelt haben.

Wegen sexueller Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung muss sich ab Mittwoch ein heute 40 Jahre alter Lüdenscheider vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Hagen verantworten.

Der Mann soll am 8. Juli des vergangenen Jahres in Hagen über eine Frau hergefallen sein und sie verletzt haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte am Tatabend in einem Raum einer Autohandlung nahe dem Hauptbahnhof mit seinem Opfer getroffen.

Offenbar hatte er der Frau Geld geliehen und verlangte Sex als Gegenleistung, was sie jedoch ablehnte. Darauf riss der Lüdenscheider sein Opfer laut Anklage zu Boden, kniete sich auf sie, berührte sie unsittlich und drohte ihr mit dem Satz „Ich bringe dich um“, als sie sich wehrte.

Der Versuch, seinem Opfer außerdem zwischen die Beine zu fassen, misslang laut Staatsanwaltschaft. Darauf habe der Angeklagte der Frau ins Gesicht geschlagen, sie getreten und ihr mit einem Arm den Hals zugedrückt.

Die Zeugin erlitt neben dem psychischen Trauma Kratzer im Gesicht und an den Händen sowie Schürfwunden und Rötungen an den Beinen.

Der Prozess beginnt um 9.30 Uhr und findet im Saal 201 des Landgerichts Hagen statt.