„Stoppt das Töten in der Ukraine“: Friedensgruppe ruft zur Mahnwache auf

Am 24. Februar ruft die Lüdenscheider Friedensgruppe zu einer Mahnwache auf. © Salzmann, Jakob

Mit einer Mahnwache möchte sich die Lüdenscheider Friedensgruppe am kommenden Wochenende einer bundesweiten Aktion der deutschen Friedensbewegung anschließen und ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen.

Lüdenscheid – Unter dem Motto „Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen!“ ruft die deutsche Friedensbewegung für kommendes Wochenende anlässlich des Jahrestages zu bundesweiten Aktionen auf. In diesem Kontext will die Friedensgruppe Lüdenscheid am Freitag, 24. Februar, ab 18 Uhr mit einer Mahnwache auf dem Sternplatz ein Lichtzeichen des Friedens gegen den Krieg setzen. Dazu lädt sie alle friedensliebenden Lüdenscheider ein.

„Ein Jahr ist seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine vergangen. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Und die Folgen? Hunderttausende Tote und Verletzte. Millionen Menschen auf der Flucht. Nicht zuletzt erleiden Menschen in den ärmsten Ländern der Welt in Folge der Nahrungsmittelkrise eine weitere Hungerkrise“, heißt es in der Ankündigung.



Im Anschluss an die Aktion der Friedensgruppe haben alle Teilnehmer die Gelegenheit, auch ab 19 Uhr an der Veranstaltung von VHS und Musikschule im Rahmen der Reihe „Lüdenscheid liest“ in der Musikschule teilzunehmen. Hier wird es im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine Musikbeiträge und eine Lesung aus der Chronik des Autors Serhij Zhadan „Himmel über Charkiw“ geben.



Weiter findet im Angesichts des Jahrestages am Samstag ab 11 Uhr eine Friedenskundgebung der Deutschen Friedensgesellschaft auf dem Sternplatz statt. Die Friedensgruppe ruft alle Bürger auf, sich zu beteiligen, um ein deutliches Zeichen gegen den Krieg zu setzen.