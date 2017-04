Stoppok holt sein abgesagtes Konzert nach

Lüdenscheid - Eigentlich sollte das Konzert schon im Dezember vergangenen Jahres stattfinden. Da „Pott-Poet“ Stefan Stoppok aber krankheitsbedingt absagte, mussten sich seine Fans in der Bergstadt noch ein paar Monate gedulden. Am Donnerstag, 27. April, wird der Auftritt nun nachgeholt und der deutschlandweit bekannte Liedermacher kommt ins Kulturhaus.

Am 30. September 2016 erschien sein neustes Album „Operation 17“ und erreichte immerhin Platz 7 der deutschsprachigen Albumcharts. Mit alten, sowie neuen Hits im Gepäck und einer gehörigen Portion Ironie in seinen Texten will Stoppok ein weiteres Mal das Publikum in Lüdenscheid in seinen Bann ziehen. „Dabei setzt der Ausnahmekünstler neben handgemachter Musik und einer besonderen Zuschauernähe vor allem auf seinen unverwechselbaren Humor, mit dem er nicht selten wichtige Botschaften stilvoll verpackt“, kündigen die Veranstalter des Vereins „KultStädte“ an. Stoppoks Musik lasse sich dabei keinem Genre genau zuordnen. Einflüsse aus Folk, Rock, Rhythm’n‘Blues und Country sorgen für einen eigenständigen Klang. Auch der Wechsel zwischen den Instrumenten und unterschiedlich gestimmten Gitarren sei ein Markenzeichen von Stoppok.

Noch gibt es Tickets an der Theaterkasse des Kulturhauses, Tel. 0 23 51 / 17 12 99, und online auf www.adticket.de. Für das ursprünglich für den 13. Dezember 2016 geplante Konzert erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen zum Konzert und anderen Angeboten von „KultStädte“ gibt es im Internet unter www.kultstaedte.de.