Stop-and-Go auf A45-Umleitung: Polizei kontrolliert Handy-Verstöße

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Monika Skolimowska/dpa

Bei einem konzertierten Einsatz auf der Lennestraße haben Polizisten am Donnerstagvormittag 40 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt ihre Smartphones bedienten – im Polizeijargon also „in unzulässiger Weise ein elektronisches Gerät bedienten, welches der Kommunikation, Organisation oder der Information dient“.

Lüdenscheid - Die Beamten postierten sich in der Zeit zwischen 7.15 und 12.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen auf der viel befahrenden A45-Bedarfsumleitung und beobachteten die Verkehrsteilnehmer.

Sobald sie einen bemerkten, der auf seinem Handy herumtippte oder etwas las, hielten sie ihn unmittelbar an, konfrontierten ihn mit dem Vorwurf und stellten seine Personalien fest.

Ein Grund für die Schwerpunktkontrolle liegt laut Polizeibericht in „signifikanten Steigerungen von Verkehrsunfällen, die auf eine Ablenkung der jeweiligen Unfallverursacher schließen lassen“.

Die festgestellten Verstöße werden mit jeweils 100 Euro, einer Verwaltungsgebühr und einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei geahndet.

In Anbetracht der 40 Verstöße an einem einzigen Vormittag kündigte die Polizei an, derlei Kontrollen zeitnah zu wiederholen.