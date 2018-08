Stoffbeutel mit Drogen in Linienbus gefunden - Polizei sucht nach Besitzer

Lüdenscheid. Brisanter Fund in einem Linienbus: Ein Busfahrer fand im März einen herrenlosen Stoffbeutel in seinem Fahrzeug. Darin befanden sich Drogen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem mutmaßlichen Eigentümer der Tasche.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief der Busfahrer die Polizei am Morgen des 13. März 2018 zur Sauerfelder Straße. Er hatte einen herrenlosen Stoffbeutel gefunden, in dem sich 60 Gramm Marihuana befanden.

Da der Bus über eine Videoüberwachungsanlage verfügt, wurde der Mann ausgemacht, der den Beutel mit in den Bus brachte und dort liegen ließ. "Gegen ihn wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt", heißt es im Polizeibericht.

+ Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem Mann (für Vollbild klicken). © Polizei MK

Den Aufzeichnungen zufolge betrat der Gesuchte an diesem Tag um 6.44 Uhr die Linie 87 an der Haltestelle "Klagebach" in Schalksmühle und fuhr in Richtung Lüdenscheid. Um 7.01 Uhr verließ er den Bus - ohne Beutel - an der Haltestelle "Hülscheider Baum" in Lüdenscheid.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter ☎02351/9099-6262 oder 9099-0 entgegen.