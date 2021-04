Störung bei Vodafone: 400 Haushalte im MK betroffen

Probleme beim Fernsehempfang

+ © picture alliance/Rainer Jensen/dpa Das Logo von Vodafone spiegelt sich in der Fensterscheibe einer Verkaufsfiliale des Unternehmens. © picture alliance/Rainer Jensen/dpa

Im Lüdenscheider Bereich Handweiser Straße/ Laubaner Weg müssen Vodafone-Kunden derzeit mit Störungen leben. Leserhinweisen zufolge gibt es seit rund 14 Tagen Probleme beim Fernsehempfang und beim Telefonieren. Gerade für Hilfsbedürftige sei der Kontakt zur Außenwelt doch wichtig, sagte eine Anruferin, die fehlende Informationen des Anbieters kritisierte.

Lüdenscheid – Auf Nachfrage der Redaktion teilte der Anbieter am Montag mit, Vodafone habe aktuell lokale Einschränkungen in einem kleinen Teil seines Kabelglasfasernetzes in Lüdenscheid: „Betroffen sind rund 400 Haushalte, die vorübergehend nicht oder nicht in der gewohnten Qualität das Kabel-TV empfangen, das Breitband-Internet nutzen und im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren können.“

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Ursache sei ein Defekt an einem Kabel im Erdreich. Die Tiefbauarbeiten sollten laut Vodafone am Montag ausgeführt werden. Wann der Empfang wieder funktioniere, könne man nicht sagen. Die Vodafone-Sprecherin weiter: „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen. Wir bitten die betroffenen Kabelkunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“ Und um Verständnis: Vor Tiefbauarbeiten sei es schwierig, etwas zu Ursache und Dauer der Störung zu sagen.