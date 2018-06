14. Stöbertag für Viertklässler in Brügge

+ © Schmidt Erklärten den Ablauf beim 14. Brügger Stöbertag: Schulleiterin Antje Brodrecht (links) und Jolanta Stolfik vom Kinder- und Jugendtreff. © Schmidt

Brügge - Seit 2005 gehört er zum jährlichen Veranstaltungsreigen im Quartier – der Brügger Stöbertag. Am 5. Juli steht nun die 14. Ausgabe der Offerte an. Bei der sollen erneut Viertklässler der Grundschule an der unteren Parkstraße Einblicke in Arbeitswelt und Alltag an der Volme erhalten. Das Motto dabei: „Kinder mischen mit.“