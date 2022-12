STL-Werkleiter geht in Ruhestand: Der beste Job – und 80000 Zuschauer

Von: Susanne Kornau

Immer in Aufbruchstimmung, bloß keine Langeweile: Heino Lange mit seiner BMW R1200RT. Eine Fahrt längs der deutschen Grenze ist bereits geplant. © privat

Im Ruhestand endlich unerreichbar: STL-Werkleiter Heino Lange freut sich auf Motorradtouren

Lüdenscheid – Wenn einer seiner Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist, hat sich der Chef immer Zeit genommen für eine Tasse Kaffee und ein Gespräch über das, was nun kommt. Endlich Zeit fürs Hobby, für die Familie, Vorfreude auf Freizeit statt Pflichten. Die Klassiker. Wen der Ruhestand unvorbereitet traf, der saß schon mal etwas ratlos am Tisch. Was nun komme? „Ja, nichts“, hat der Chef auch schon gehört.

Jetzt hätte er das Gespräch mit sich selbst führen können. Doch Selbstgespräche sind nicht sein Ding. Er hat nie lange geredet, lieber gemacht, hat die Dinge ein Berufsleben lang angepackt. Warum sollte sich das ändern, nur weil STL-Chef Heino Lange selbst Ruheständler wird? Er freut sich. Hat Pläne. Die Umstellung wird gelingen, da ist er zuversichtlich. Er ist Frühaufsteher und will es bleiben. Der Tag wird sich schon füllen – wenn auch „irgendwie anders“.

„Einen besseren Job für mich hätte ich mir in meinem Berufsleben nicht vorstellen können“, sagt er. Auch wenn man ihn sich nicht ausmalen konnte, diesen Job, in den er über Umwege hineingewachsen ist. Den er ausgefüllt und der ihn erfüllt hat. Es hat sich halt ergeben. Und es war perfekt.

1958 in Schalksmühle geboren, war früh klar: Was Handwerkliches musste es sein. Familientradition. Ihm gefiel’s. Also wurde er Kfz-Meister bei VW. Beim Bund gefiel’s ihm auch, er verpflichtete sich für zwölf Jahre. „Eine interessante Zeit“, sagt er heute. Er war in Unna stationiert, und durfte, als Oberfeldwebel, nach zehneinhalb Jahren mit der Suche nach einem zivilen Job beginnen. Der Heimatverbundene stieß auf eine Stellenausschreibung: Einsatzleiter Disposition beim Lüdenscheider Fuhramt. Das Vorstellungsgespräch verlief „etwas anders als heute“, erinnert er sich. Am Ende habe sein späterer Chef Wolfgang Klose nur ins Nebenzimmer gerufen: „Mach mal’n Vertrag fertig.“ So wurde Lange 1991 „Assistent der Geschäftsleitung“ mit 18-monatiger Probezeit, bis der Bundeswehrvertrag regulär ausgelaufen war.

1991 war auch das Jahr, in dem aus dem „Stadtreinigungs- und Fuhramt“ ein Eigenbetrieb wurde: der Stadtreinigungs- und Transportbetrieb Lüdenscheid (STL). Ein Neubeginn auf allen Ebenen. Die Anforderungen passten: „viel Personalverantwortung und Technik drumherum“. Heino Lange spricht von Glück und davon, dass es „nicht so schlecht“ gelaufen sei: „Ich habe die ganze Entwicklung mitgemacht.“

Die war rasant. Anfangs „kam alles in die graue Tonne und fertig“. Im Laufe der Jahre wurden aus 20 Mitarbeitern 200 und aus einer Tonne wurde eine ganze Reihe. Die Müllabfuhr entwickelte sich nach und nach zum modernen Fachbetrieb für Entsorgungs- und Reinigungsleistungen. 1995 wurden alle gewerblichen Mitarbeiter der Stadt – Tief- und Hochbau, Sport- und Gartenamt – integriert. Seitdem gehört zum STL der Zusatz „und Baubetrieb“. Heino Lange wurde Abteilungsleiter des Baubetriebes, ein paar Jahre später stellvertretender Werkleiter. Das blieb er 14 Jahre lang, bis er 2012 den Werkleiter-Posten von Wolfgang Klose übernahm. „Dann habe ich weitergemacht, und jetzt ist Ende“, fasst er auf die ihm eigene, trockene und pragmatische Art zusammen.

Erinnerungen an große Herausforderungen

So ist er auch mit den Herausforderungen im Arbeitsalltag umgegangen. Er erinnert sich an den Winter 2010, der „total belastend“ gewesen sei: „Da haben wir 30 000 Tonnen Schnee aus der Stadt gefahren. Da konnte man schon bei altern.“ Dahinter verblassten Kraftanstrengungen wie 2013/14 die Erweiterung des im Jahr 2000 eröffneten Recyclinghofs oder die Übernahme der Abfallentsorgung in Halver 2015.

Zum Schluss kam noch einmal alles zusammen: Er denkt zurück an den Anfang der Pandemie, als eine Betriebsteilung das Ausfallrisiko senken sollte. Er denkt zurück an das Hochwasser in Brügge, als der STL wegen des immensen Sperrmüll-Aufkommens Unterstützung aus dem Ruhrgebiet anfordern musste. Jetzt die Brücke und die Folgen auch für die Abfallentsorgung. Die Bedeutung der Umladestation in Kleinleifringhausen steigt: „Mit jedem Auto nach Iserlohn zu fahren, das geht nicht.“

Natürlich laufe bei einem Betrieb dieser Größenordnung nicht immer alles glatt: „Dass etwas nicht funktioniert, ist tägliches Geschäft.“ Wichtig sei aber, dazu zu stehen und nicht drumherum zu reden. So hat er’s immer gehalten. Auch zuletzt noch, als ein Mitarbeiter versehentlich eine Kunst-Knopfaktion in der Altstadt für Müll hielt und wegräumte. Kann passieren: „Ich hab’ hier 80 000 Zuschauer. Ich bin die ganzen Jahre im Blickpunkt der Öffentlichkeit gewesen“, sagt er über seine Rolle: „Das ist einerseits unheimlich anstrengend, andererseits aber auch unheimlich interessant und spannend.“

Als Eigenbetrieb ist der STL seit Kurzem dem neuen Fachbereich 6, Umwelt und Klima (Marcus Müller) zugeordnet. Das Verhältnis zum Rathaus ist naturgemäß eng, obwohl der Fuhrpark räumlich ein paar Kilometer entfernt ist vom Rathausplatz. Was er nicht unbedingt als Nachteil empfindet. Wer wollte, hat ihn immer erreicht, vor allem der wohl eifrigste Mängelmelder der Stadt: „Es gibt kaum einen Flughafen Europas, wo mich Dieter Dzewas nicht im Urlaub angerufen hat“, erinnert sich der Reisefreudige an den Alt-Bürgermeister und lacht. Er hätte natürlich das Diensthandy ausschalten können. Nicht seine Art.

Wenn er demnächst mit Motorrad und Männerrunde unterwegs ist und erst einmal Deutschlands Grenze abfährt, bleibt er nur für seine Frau und die Familie erreichbar. Bis es soweit ist, dürfte es nicht langweilig werden: Das dritte Enkelkind kommt pünktlich zum Ruhestand. Auch das ist etwas, worauf er sich sehr freut.

Etwas hätte der Umtriebige gerne noch auf den Weg gebracht: „Wir platzen hier aus allen Nähten.“ Erweiterung tut not. Eine Aufgabe für den Nachfolger. Bei Andreas Fritz, ebenfalls lange im Betrieb und seit acht Jahren sein Stellvertreter, wird auch das in guten Händen sein.

Wie die anderen interessanten Projekte, die auf dem Weg sind. Er wird’s von Schalksmühle aus verfolgen: die eigene Umladestation in Kleinleifringhausen ist ein großer Schritt, immens wichtig in dieser Zeit der langen Wege. Dass über die GmbH nun der Bau von zwei Kindertagesstätten läuft, ist ebenfalls eine neue Aufgabe, „die wir können“ und „jetzt mal machen“. Keine Angst vor neuen Herausforderungen: So packt Heino Lange auch seinen Ruhestand an.

STL-Werkleiter Heino Lange verabschiedet sich in den Ruhestand. Während seiner Berufszeit entwickelte sich die Müllabfuhr zum modernen Fachbetrieb für Entsorgungs- und Reinigungsleistungen inklusive Baubetrieb. © nougrigat

Als wäre es gestern gewesen: Im Juli 2012 stellten sich Wolfgang Klose und Nachfolger Heino Lange zum Abschied © aufs Dach. Unterschrift damals: „Spaß muss die Arbeit machen, sonst macht’s keinen Spaß, da sind sich der alte und der neue Chef einig.“