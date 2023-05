Aus hygienischen Gründen: STL tauscht Sand auf 36 Spielplätzen aus

Von: Fabian Paffendorf

Der Spielplatz am Loher Wäldchen hat in den vergangenen Tagen neuen Sand bekommen. Der an der Breslauer Straße wird folgen. © Nougrigat

Die Mitarbeiter des Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL) haben damit begonnen, den sogenannten Buddelsand auf zahlreichen Spielplätzen in der Bergstadt auszuwechseln.

Lüdenscheid – Insgesamt 36 städtische Spielplätze sollen bis Ende des Jahres neuen Sand bekommen, wie Christina Reuber vom STL auf LN-Anfrage mitteilt.

„Es werden 600 Tonnen Buddelsand in den nächsten Monaten ausgewechselt. Fasst man alles zusammen, so werden 1600 Quadratmeter Spielplatzfläche neu ausgestattet“, erklärt Reuber. Begonnen wurde nun damit am Spielplatz am Loher Wäldchen, der Spielplatz an der Breslauer Straße sowie der Im Olpendahl sollen als nächste folgen. Wie Christina Reuber erklärt, betrifft das Auswechseln ausschließlich als Spiel- oder Buddelsand bezeichneten Sand, also jener, der für gewöhnlich in den klassischen Sandkästen vorzufinden ist. Der Austausch erfolge aus hygienischen Gründen. Allerdings nach Bedarf, oder mindestens alle zwei Jahre. Aber nicht nicht mehr wie es auch kurzzeitig in einem Landeserlass gefasst war, jährlich.

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hatte in einem Runderlass vom 21. November 2018 mit dem Titel „Vorsorgender Gesundheitsschutz für Kinder auf Kinderspielflächen“ formuliert: „Aus hygienischen Gründen ist der Spielsand mindestens einmal jährlich auszutauschen.“ Da dies auf heftige Kritik gestoßen war und ferner auch als nicht nachhaltig erachtet wurde, war man bereits 2020 davon abgewichen.

Welche Gesamtkosten für den Sandwechsel zu erwarten sind, lasse sich laut Christina Reuber derzeit noch nicht konkret beziffern. „Hinsichtlich der reinen Materialkosten sind wir mit einer Tonne Sand bei 21 Euro. Hinzu kommen dann natürlich noch die Personalkosten“, erklärt Reuber. Da der Arbeits- und Zeitaufwand je nach Flächengröße unterschiedlich sei, lasse sich momentan noch nicht verlässlich darstellen, welche Gesamtkosten anfielen.