STL gibt bekannt: Lüdenscheider erhalten Gelbe Tonnen mit Chip

Auslieferung ab Februar

Die „Gelbe Tonne" kommt in Lüdenscheid – die Auslieferung soll im Februar beginnen.

Die Tage der Gelben Säcke in Lüdenscheid sind gezählt. Seit dem Ratsbeschluss im Februar bereitet der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) die Anschaffung und Verteilung von rund 20 000 Gelben Tonnen vor. Die Auslieferung steht bevor.

Lüdenscheid - Wie der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses erklärte, sollen die Behälter – für etwa 1,1 Millionen Euro beschafft bei der Siegerländer Firma SSI Schäfer – im Januar auf dem Betriebshof des STL Am Fuhrpark antransportiert werden. „Ab Februar beginnen wir dann mit der Auslieferung der Behälter an die Haushalte.“

Bei den neuen Behältern handelt es sich um graue Tonnen mit gelben Deckeln und STL-Aufklebern. Wie Andreas Fritz erklärt, bestehen die Behälter zu 83 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Jede einzelne Tonne sei mit einem Chip versehen. So könne online abgelesen werden, welche Tonne wann an welche Adresse geliefert wurde.



Der Kauf der Gelben Tonnen durch die Stadt ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, die für die Bürger nicht mit Kosten verbunden und „nicht gebührenrelevant“ ist. So hieß es in einer Beschlussvorlage, die die Stadtverwaltung der Politik im August vorgelegt hat.



Auf die Frage von SPD-Ratsfrau Heidi Skorupa nach der Verwendung der Gelben Tonnen, die es in einzelnen Haushalten schon gibt, sagte Andreas Fritz im Werksausschuss: „Die dürfen weiter benutzt werden.“ Bei Bedarf liefere der STL die neuen Behälter später aus.