STL: Dringende Reparaturen wirken sich auf Müllabfuhr aus

Von: Fabian Paffendorf

Auch wenn die Abholung sich verzögern könnte, sollen die Lüdenscheider ihre Mülltonnen (Hausmüll, Papier und Bio) trotzdem zu den gewohnten Terminen an den Straßenrand stellen. © dpa/ Jens Wolf

Die Stadt Lüdenscheid weist darauf hin, dass die Deponie Kleinleifringhausen kurzfristig geschlossen werden muss. Das hat laut Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) auch Auswirkungen auf die Abholung der Hausmüll-, Papier- und Bioabfälle.

Lüdenscheid - Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) hat die Umladestation auf dem Gelände der Deponie Kleinleifringhausen kurzfristig schließen müssen. Der Grund laut einer Pressemitteilung der Stadt Lüdenscheid: unvorhergesehene Reparatur- und Wartungsarbeiten, die einen Weiterbetrieb der Anlage vorübergehend unmöglich machen. Die Schließung wirkt sich auf die Abfallentsorgung in Lüdenscheid aus.

„Das kam für uns völlig überraschend. Leider blieb uns nichts anderes übrig“, sagt der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz. Der Entsorgungsbetrieb habe in Kooperation mit der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises (AMK mbH) umgehend Fachfirmen beauftragt, um die Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Umladestation schnellstmöglich erledigen zu lassen. Das könne laut einer ersten Prognose bis einschließlich Montag, 14. November, dauern, so Fritz.

Annahme von Grünabfällen ist derzeit nicht möglich

Bis dahin ist eine Annahme von Grünabfällen in Kleinleifringhausen nicht möglich. Gewerbebetriebe werden daher gebeten, in den nächsten Tagen Grünabfälle direkt bei der Firma Lobbe in Iserlohn (Hegestück 20) anzuliefern. Privatpersonen hingegen haben weiterhin die Möglichkeit, Kleinmengen zum Recycling-Hof des STL zu bringen.

Darüber hinaus kann es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommen. Über die Umladestation wird neben Grünabfällen nämlich auch Haus- und Sperrmüll in Großcontainer verladen. Weil das wegen der Reparaturarbeiten aktuell nicht möglich ist, müssen die Müllfahrzeuge des STL den Abfall direkt zu den Entsorgungsanlagen transportieren, was wiederum mehr Zeit kostet.

Deswegen werden Bürgerinnen und Bürger darum gebeten, ihre Mülltonnen (Hausmüll, Papier und Bio) zu den gewohnten Terminen an den Straßenrand zu stellen – und dort, sollten sie am gewohnten Tag nicht geleert werden, „einen Tag länger stehen zu lassen“, sagt Fritz. Der stellvertretende STL-Chef bittet um Verständnis.