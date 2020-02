Stipendium wirkt: 24-Jährige muss nebenbei nicht arbeiten und macht Bachelor-Abschluss

Siegfried-Schulte-Stiftung gratuliert Absolventin

+ © Veelen Die Stipendiatin Laura Kamm hat ihren Bachelorabschluss erlangt, zudem ihr Professor Dr. Ing. Werner Tschuschke, Professor Dr. Ing. Andreas Ujma, Siegfried Schulte, Dr. Volker Jahr und Steffen Waldminghaus (von links nach rechts) gratulieren. © Veelen

Lüdenscheid - Laura Kamm heißt die erste Stipendiatin der Lüdenscheider Siegfried-Schulte-Stiftung, die nun ihr Bachelor-Studium abgeschlossen hat. Mit der Note 2,4 machte die 24-Jährige im November ihren Abschluss in Maschinenbau mit der Fachrichtung Produktentwicklung und Konstruktion an der FH Südwestfalen in Iserlohn.