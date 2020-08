AfL-Rückzug kommt zu spät: Partei steht zur Wahl

+ © picture alliance/dpa Der Wahlausschuss hat auch die AfL bereits am Donnerstag vergangener Woche zur Wahl zugelassen. © picture alliance/dpa

Lüdenscheid – Zu spät: Die Alternative für Lüdenscheid (AfL) teilte zwar am Montag dem Wahlamt der Stadt Lüdenscheid (per E-Mail) und zeitgleich der Öffentlichkeit mit, die Kandidatur für die Kommunalwahl am 13. September zurückzuziehen. Auf den Stimmzetteln wird der Lüdenscheider Bürger die Partei aber trotzdem ankreuzen können.