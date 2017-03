SPD stimmt sich auf Wahl ein

Lüdenscheid - Wahlen standen an diesem Nachmittag nicht an. Also konnte sich der SPD-Ortsverein Bräucken-Versetal bei seiner Jahreshauptversammlung vor allem auf Inhaltliches konzentrieren. Die Akzente am Samstag in der Brüninghauser Halle setzten in erster Linie Ortsvereinsvorsitzender Jens Voß und SPD-Landesparlamentarier Gordan Dudas.

Voß erinnerte dabei in seinem Bericht an die diversen politischen und geselligen Aktivitäten des Ortsvereins im vergangenen Jahr, an Vorträge, Ortsbegehungen und Ausflüge. So umtriebig soll es bei den Sozialademokraten des Stadtteils auch 2017 weitergehen. Der NRW-Landtagswahlkampf und später dann der Bundestagswahlkampf dürften das Programm dabei in weiten Teilen dominieren. Das zeigt auch ein Blick auf den Veranstaltungskalender. So hat sich für den 3. April NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in Lüdenscheid angekündigt.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai bildete auch bereits bei der Versammlung am Samstag ein thematisches Schwergewicht. Gordan Dudas stellte dabei Grundzüge des SPD-Regierungsprogramms vor. Bei seinem Auftritt war viel von „Solidarität“, „Gerechtigkeit“ und „Wir-Gefühl“ die Rede. Es ging aber auch konkreter. Ein kurzer Überblick über einige wesentliche Programmpunkte:

Stichwort Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Hier möchte die SPD mehr investieren. „Wir wollen kein Kind zurücklassen“, sagt Dudas. Die Finanzierung der Kindertagesstätten soll eine Neuaufstellung erfahren. Gleichzeitig peilt die SPD flexiblere Kita-Öffnungszeiten an. Eine Kern-Betreuungszeit in den Einrichtungen – darunter versteht die SPD 30 Wochenstunden – soll laut Dudas künftig gebührenfrei sein. „Und Studiengebühren“, wirbt Dudas, „gibt es mit uns in Nordrhein-Westfalen auch künftig nicht.“

Stichwort Wirtschaft. Ökonomisch, findet Dudas, stehe NRW viel besser da, als mitunter behauptet: „Bei ausländischen Investitionen sind wir führend.“ Eine Aufgabe der Zukunft aus SPD-Sicht: das Vorantreiben der Digitalisierung, gerade auch im ländlichen Raum.

Stichwort innere Sicherheit. Sie soll sich fortan erhöhen, so lautet ein SPD-Ziel. Dazu Dudas: „Wir wollen mehr Polizisten einstellen.“