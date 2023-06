Stillstand beendet? Neue Arbeiten im Lüdenscheider Rathaustunnel

Von: Olaf Moos

Es war nur ein kurzes „Gastspiel“ am Rathaustunnel: Arbeiter erneuerten unter anderem den Brandschutzmörtel an einer Schadstelle an der Tunneldecke. © Cedric Nougrigat

Viele Verkehrsteilnehmer werden sich verwundert die Augen gerieben haben. Am Mittwochmorgen ließen sich am Rathaustunnel tatsächlich Arbeiter blicken und packten ihr Werkzeug aus.

Lüdenscheid - Doch der Landesbetrieb Straßen.NRW dämpfte die Erwartung der Lüdenscheider auf den Einbau der technischen Anlagen und die ersehnte Freigabe der südlichen Röhre für den Verkehr auf Anfrage umgehend. Straßen.NRW-Sprecherin Julia Ollertz sprach von einem „eintägigen Intermezzo“.

Die Fachleute zweier Firmen aus Hamburg und aus Frankfurt am Main waren für zwei kleinere Maßnahmen angerückt, die mit technischen Installationen gar nichts zu tun haben. Zum einen, bestätigte Julia Ollertz, haben die Arbeiter vor der Tunnelmündung Altenaer Straße Brandschutzmörtel auf den Beton aufgeputzt – eine Maßnahme, die noch ausstand und für Mittwoch geplant war.



Zum anderen ging es an der Tunnelmündung am Sauerfeld um akuten Handlungsbedarf, nämlich die Behebung einer Schadstelle. Wie es heißt, war Feuchtigkeit in einen kleinen Teil der Tunneldecke eingedrungen. Das habe Auswirkungen auf die Funktionsweise des dort bereits aufgeputzten Brandschutzmörtels. Die Arbeiter ersetzten den betroffenen Putz – packten danach ihre Sachen zusammen und waren wieder weg.



Wie es in dem fast fertig sanierten Teil des Rathaustunnels weitergeht, wann welche technischen Anlagen wie Beleuchtung, Brandmelder oder Lüftungsgeräte installiert werden, darüber gab es von Straßen.NRW erneut keine Auskunft.



Damit bleibt auch nach wie vor die Frage unbeantwortet, wann der Verkehr gut zehn Jahre nach der Teilsperrung in der südlichen Röhre in Richtung Altenaer Straße wieder fließen und die Sanierung der Nordröhre beginnen kann. Nach vergeblichen Versuchen des SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas, von der Landesregierung darüber Auskunft zu erhalten, hat unsere Redaktion einen Fragenkatalog zum Thema ans NRW-Verkehrsministerium gesandt. Eine Antwort liegt noch nicht vor.