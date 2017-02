Stilleking: Kritik an Eingriffen

Lüdenscheid - „Natur pur auf der Ochsentour“ verspricht das Wanderfaltblatt der Stadt. Doch wo muss und wo soll gerade nicht in die Natur eingegriffen werden? Darüber gehen die Ansichten mitunter auseinander.

Was seiner Ansicht nach wünschenswert ist und was nicht, hat der Lüdenscheider Rüdiger Wilde in einem Brief zusammengefasst. Er wandere regelmäßig im Stilleking, und dabei seien ihm gleich mehrere Dinge aufgefallen. So kritisiert er unter anderem mangelhafte Orientierungsschilder, auf denen man Wegestücke nur „erahnen“ könne. Auch sei das schwarze Ochsenkopfprofil, das als Symbol im von der Stadt herausgegebenen Info-Faltblatt und auf der Strecke auftaucht, nicht identisch. Daher treffe man auch immer wieder Besucher, die den Weg verfehlten.

Wer seinen Weg findet, trifft auf die Bogenbrücke, die wegen durchgefaulter Laufbohlen „erhebliche Begehungsrisiken birgt“. Und mit dem beginnenden Frühjahr zeigten sich zudem an verschiedenen Stellen eine „völlig wahllose Einkürzung“ von Astwerk sowie rücksichtslos abgeholzte Salweiden an den Panzerhallen. Zuletzt habe an der Gerichtslinde „jemand gewütet“ und „Weidenkätzchen niedergemacht“.

„Das war ich“, sagt Hans Obergruber, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums MK. Er habe sie herunterschneiden lassen, um für Bodenbrüter eine sichere Umgebung zu schaffen. „Die Heckendichte da oben ist keine geringe“, betont er. Ein Dutzend Feldlärchen-Brutpaare fänden sich dort. Und in den Hecken lauerten gerne Raubvögel. Auch der Wiesenpieper, von dem es nur noch ganz wenige Bestände gebe, brüte im Stilleking. „Dort gibt es zehn bis zwölf Brutpaare, das ist phänomenal.“ Dieser Vogel brüte innerhalb der umzäunten Weide, was zusätzlich Sicherheit gebe.

Auch die stacheligen Schlehen-Hecken haben man von etwa acht Meter Tiefe auf 2,50 Meter zurückschneiden müssen. „Man kam nicht mehr hin“, sagt Hans Obergruber – weder mit dem Traktor, mit dem einer der Bullen hinter die Umzäunung zurückgedrängt werden musste, noch mit dem Krankenwagen, der in zwei Fällen Schwierigkeiten gehabt habe. Man habe es nacharbeiten lassen, aber „eine barocke Gartenhecke wird’s nicht“.

Die Salweiden und Erlen vor der Panzerwäsche hätten mit ihrem bis zu vier Meter langen Wurzelwerk das Entwässerungssystem verstopft, was zur Seenbildung geführt habe. Sie zu entfernen, sei „naturkundlich kein Drama“.

Wer sich ein Bild vom Naturschutzgebiet, vom Konzept und den Zusammenhängen machen möchte, kann das bei der geführten Tour „Auerochse und Wiesenpieper“ am 7. Juni, 18 bis 21 Uhr, drei Euro, Treffpunkt Schranke Stillekingstraße.