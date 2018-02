Tag des offenen Denkmals

+ © Schmidt Die ehemalige Maschinenfabrik Hesse & Jäger zählte 2015 zu den "Offenen Denkmälern". © Schmidt

Lüdenscheid - 2015 war's die ehemalige Maschinenfabrik Hesse & Jäger, letztes Jahr das Deutsche Drahtmuseum. Die Luisenhütte in Wocklum war schon dabei, das Schloss Hohenlimburg, aber auch die Kirche St. Joseph und Medardus und die Christuskirche mit ihren schönen bunten Kirchenfenstern und die Sultan-Ahmed-Moschee am Lehmberg, die im Inneren nach dem orientalisch–türkischen Vorbild in Istanbul mit bunten Mosaiken und Bemalungen ausgeschmückt ist.