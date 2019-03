Das perfekte Geburtstagsgeschenk: Orgelpfeife mit Anfangsbuchstaben

Lüdenscheid – „Der Ton aus einer Orgelpfeife gibt einem eine Art Ewigkeitsgefühl. Manche Menschen verschenken die Patenschaft für eine Orgelpfeife zum Beispiel zur Konfirmation. Das stellt eine Bezüglichkeit zum Ort her, auch wenn der junge Menschen den Ort irgendwann verlässt.“

Hans-Christian Semmler, Vorstand der Stiftung Altstadtorgel, kennt viele Gründe, warum Lüdenscheider eine Patenschaft für eine der Pfeifen der neuen Altstadtorgel übernommen haben. Manche wünschen sich ausschließlich einen hellen, freundlichen Ton, andere wollen eine Übereinstimmung des ersten Buchstabens ihres Vornamens mit dem Ton der Orgelpfeife.

So oder so: Eine Patenschaft für eine der Orgelpfeifen ist eine dauerhafte Investition in die Verbundenheit zur Altstadt und der Erlöserkirchengemeinde. Gut 900 000 Euro hat die „Königin der Instrumente“ gekostet, rund 75 000 Euro sind noch offen und müssen auf die eine oder andere Weise refinanziert werden. Aber Semmler und Alhard Graf von dem Bussche-Kessell als Vorsitzender des Kuratoriums sind an diesem stürmischen Vormittag nicht gekommen, um zu jammern. Ganz im Gegenteil: Noch immer ist die Freude groß, dass das 2014 begonnene Projekt „Altstadtorgel“ ein solch glückliches Ende gefunden hat.

Im vergangenen November erfolgte die wohldurchdachte und stimmungsvolle Einweihung im Beisein vieler Geistlicher der Bergstadt. „Man sieht die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt Graf von dem Bussche-Kessell mit Blick auf den Lichterglanz und die große Leinwand, die bei der Einweihung zur Verfügung gestellt wurden.

Und auch die geplanten Kooperationen mit anderen Kulturtreibenden in der Stadt sprechen für sich: Die Musikschule wird in der Erlöserkirche konzertieren, die Märkische Kulturkonferenz hat sich fürs nächste Jahr im Bereich Musik die Orgel auf die Fahne geschrieben und wird sowohl das Auswahlkonzert als auch die Stipendienvergabe in die Erlöserkirche verlegen. Auch das Kulturhaus hat bereits Konzerte an die Altstadtorgel verlegt.

„Wir arbeiten jetzt an Formaten, die die Jugend mit einbeziehen“, sagt Semmler, „Musik ist nicht nur ein Orgelkonzert. Die ganze Breite muss erfahrbar werden. Wir wollen in Kooperation mit der Gemeinde die Attraktivität des Ortes steigern. Vor allem junge Menschen sollen sich hier selbst verwirklichen können.“ Man brauche nun einen Kreis von Menschen, die den gleichen Gedanken verfolgen wie die Stiftung Altstadtorgel und die – unabhängig vom eigenen Einkommen – das Ziel der Stiftung, „eine andere Anfassbarkeit“ zu schaffen, unterstützen. Wer Interesse hat, kann sich zwanglos unter www.altstadtorgel-luedenscheid.de melden.

Einen weiteren Schritt in Richtung Attraktivitätssteigerung der Altstadt hat die Stiftung bereits für diesen Herbst in die Wege geleitet: In der ersten Oktoberwoche (2. bis 5. Oktober) wird es in Lüdenscheid eine Orgelakademie geben. Rund 60 einschlägige Musikhochschulen schreibt die Stiftung an und bittet ab Mitte April um Bewerbungen. Semmler: „Die Orgel ist auf Improvisation ausgelegt, das war der Schwerpunkt der Stiftung. Und daran besteht großes, internationales Interesse.“ So konnten zwei hochkarätige Dozenten als Leiter der Orgelakademie gewonnen werden, die ab August aus den Bewerbungen 12 Teilnehmer auswählen. Der Unterricht wird dann auch an der romantischen Orgel in der Christuskirche stattfinden.

„Wir haben große Hoffnung, dass gegen Ostern das Interesse an der Altstadtorgel wieder wächst“, so Graf von dem Bussche-Kessell.