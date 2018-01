Sternsinger besuchen den Bürgermeister 

Lüdenscheid - Zahlreiche junge Sternsinger der Pfarrei St. Medardus besuchten Donnerstagmittag Bürgermeister Dieter Dzewas im Bürgerforum im Rathaus.

Sie werden von nun an in der Stadt unterwegs sein, Gottes Segen an die Haustüren bringen und Spenden für den guten Zweck sammeln. In diesem Jahr soll das Geld gegen die Kinderarbeit in Indien eingesetzt und damit mehr Kindern der Zugang zur Schule ermöglicht werden.

Ein besonderes Lob richtete Bürgermeister Dzewas an das Engagement der Sternsinger. Vor allem, weil es immer weniger Kinder gebe, die bei der Aktion mitmachen. „Ich hoffe, ihr kommt auch noch einmal an meiner Haustür vorbei – ein Segenswunsch an der Tür ist etwas ganz schönes.“

+ Bürgermeister Dieter Dzewas steckte eine Spende in die Sammeldosen der Sternsinger. © Nougrigat Nach seiner kleinen Ansprache sangen die Sternsinger das klassische Lied „Stern über Bethlehem“ zum Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar und Dzewas steckte eine Spende in die Sammeldosen der Kinder.

„Wir wollen uns natürlich auch bei euch bedanken“, sagte er schließlich und lud die Kinder auch im Namen der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH zu einigen sportlichen Runden auf die Eisbahn ein.