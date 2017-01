Sternplatz: 18-Jährige belästigt

Lüdenscheid - Eine 18-jährige Lüdenscheiderin wurde am späten Samstagnachmittag von einem jungen Mann belästigt – nun sucht die Polizei Zeugen.

Die junge Frau hatte sich gegen 17 Uhr mit Freunden in der Innenstadt aufgehalten. Nach Zeugenangaben soll sich am Sternplatz eine Gruppe pöbelnder junger Männer aufgehalten haben, die unter anderem mit Schneebällen warfen. Aus dieser Gruppe habe sich plötzlich eine bisher unbekannte männliche Person gelöst, sei auf die 18-Jährige zugegangen, habe sie angesprochen und ihr an die Brust gefasst. Anschließend ging er zurück zu seinen Begleitern und setzte gemeinsam mit ihnen den Weg in Richtung Sauerfeld fort.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war männlich, hatte schwarze, zur Seite gegelte Haare, war etwa 20 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit buntem Aufdruck sowie eine graue Hose. Eine weitere Person innerhalb der Gruppe soll eine rote Kappe getragen haben. Eine Sofortfahndung verlief bisher erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.