Yves Rocher gibt Standort in Lüdenscheid auf

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Das Stern-Center hat einen weiteren Leerstand zu beklagen. © Cedric Nougrigat

Seit dem 5. Februar hat das Stern-Center einen weiteren Leerstand zu beklagen. Der Naturkosmetik-Anbieter Yves Rocher hat seine Lüdenscheider Filiale im Center aufgegeben.

Lüdenscheid - Die Schließung des Geschäftes im Stern-Center markiert zugleich auch den Rückzug der Unternehmensgruppe Yves Roche vom Standort Lüdenscheid.

Auf LN-Anfrage heißt es vonseiten der Yves-Rocher-Pressestelle: „Ein neuer Store ist derzeit nicht in Planung.“ Zu den Gründen für die Schließung macht das Unternehmen keine Angaben. Auch dazu, wie viele Mitarbeiter von der Aufgabe des Standortes Lüdenscheid betroffen sind, äußert sich Yves Rocher auf Nachfrage nicht. Dafür verweist eine Unternehmenssprecherin darauf, dass alle bisher im Store angebotenen Waren weiterhin im Online-Shop von Yves Rocher erhältlich seien.

Woher das Aus für die Lüdenscheider Filiale nun rührt, möchte man auch seitens des Stern-Center-Managements nicht sagen. Denn zur Beendigung von Mietverträgen äußert man sich generell nicht. Wohl aber kündigt der Center-Manger Daniel Dalsasso an, dass es schon in nächster Zeit neue Mieter im Center geben werde. Man sei in Gesprächen mit den Interessenten für mehrere der aktuell leerstehenden Ladenlokale. In Kürze will der Center-Manager bekannt machen, um wen es sich dabei konkret handelt.