Stern-Center: Unternehmen auf Azubisuche

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Am Stand der Firma Turck sorgte ein Reaktionsspiel, dass die Mechatroniker-Azubis gebaut hatten, für regen Andrang. © Björn Othlinghaus

Viele Arbeitgeber im Märkischen Kreis suchen bereits nach Azubis für das Jahr 2023. Damit sich Jugendliche über die Ausbildungsmöglichkeiten im Kreis informieren können, fand am Samstag im Stern-Center der „Tag der Ausbildung“ statt.

Lüdenscheid – In Kooperation mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) wurde beim „Tag der Ausbildung“ am Samstag im Stern-Center Unternehmen die Gelegenheit gegeben, sich den potenziellen Bewerbern vorzustellen. Ins Leben gerufen wurde die Idee von der LSM, von Erco, Kostal, Phönix Feinbau und Busch-Jäger. Zahlreiche Arbeitgeber, weiterbildende Schulen und Berufsverbände nahmen das Angebot an und präsentierten sich.

Ein Reaktionsspiel, das die Azubis zum Mechatroniker der in Halver ansässigen Firma Turck entwickelt und gebaut haben, erwies sich im Stern-Center als echter Magnet für interessierte Jugendliche. Ganz nebenbei informierten dabei Daniel Dreschel, Leiter der Berufsausbildung, und Philipp Spies, Ausbilder für Fachinformatiker, über das umfangreiche Ausbildungsangebot des Unternehmens.

Am Stand der Goldbäckerei Grote konnten Marzipanrosen hergestellt werden. Die Bäckerei Grote hat ihre Zentrale in Balve, im Umkreis 22 Filialen, unter anderem in Plettenberg, Herscheid und Werdohl. Ausbildungsleiterin Julia Thuneke sowie Emilia Wälter (Azubi Konditorin) und Sonja Ertel (Azubi Verkauf) informierten über die Ausbildungsmöglichkeiten. „Derzeit fehlt uns im Bäcker- und Konditorhandwerk ein wenig der Zulauf, obwohl es sich doch um einen kreativen und interessanten Beruf handelt“, sagte Julia Thunecke.

Bei der Firma Erco hingegen sind in unterschiedlichen Bereichen für das nächste Jahr 18 Ausbildungsstellen zu vergeben. Ausbildungsleiterin Chiara Vogel und die Verbundstudenten Max Hellbeck und Luca Coppola standen den jungen Leuten Rede und Antwort am Stand.

„Wir bilden wie immer auch im kommenden Jahr nach Bedarf aus“, erklärt Karsten Pieper, Ausbildungsleiter bei Phoenix Feinbau. Das heiße, dass fast alle Azubis nach ihrer Ausbildung auch übernommen werden könnten. Das Ausbildungsangebot des Unternehmens sei vielfältig und reiche vom Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker und Mechatroniker über Oberflächenbeschichter und Werkstoffprüfer bis hin zur Fachkraft für Lagerlogistik und Fachinformatiker.

Tag der Ausbildung im Stern-Center Lüdenscheid Fotostrecke ansehen

Marcel Lieberts, Ausbildungsleiter Elektrotechnik bei der Firma Busch-Jäger, lobte die Resonanz auf die Veranstaltung: Die letzten Messen seien immer recht zäh verlaufen, im Stern-Center seien dagegen zu einem frühen Zeitpunkt schon Jugendliche dabei gewesen, die einen guten Eindruck bei ihm hinterlassen hätten. Das Unternehmen bietet Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen sowie duale Studienangebote.

Am Stand der Firma Kostal konnte man sich über die Resonanz beim „Tag der Ausbildung“ auch nicht beklagen, Ausbildungsleiter Kai Schrage hofft aber auch noch auf viele Interessierte bei der anstehenden Ausbildungsmesse im Kulturhaus. Auch die Stadt Lüdenscheid und der Märkische Kreis halten im kommenden Jahr ein interessantes Angebot an Ausbildungsplätzen bereit und waren im Stern-Center vertreten.